PlayStation 5, lansmanından 1.5 yıl sonra, Kasım 2020’de 20 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Bir Sony açıklamasına göre beklenti, sayıya daha da erken ulaşılacağı, ancak pandemi satış tahminlerini geciktirdi.

PS5 piyasaya çıktığından beri konsol satış rekorları kırıyor. Geçen yılın temmuz ayında, selefi PS4’ten 3 hafta daha hızlı satılan 10 milyon adede ulaştı. Bu şekilde PlayStation’ın en güncel sürümü, Sony tarihinin en hızlı satan konsolu oldu.

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Şirketin küresel satış başkanı Veronica Rogers, GamesIndustry ile yaptığı röportajda, pandemi sırasında neden olan gecikmeleri azaltmak için bu yılın sonlarında konsol üretiminde önemli bir artış olacağını belirtti.

Parça sıkıntısının yaşandığı bir dönemde piyasaya sürüldüğü sırada PlayStation 5’in karşılaştığı zorluklara rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nde 82 dakikada 80.000 adet sattı. PS4’ün bu noktaya ulaşması, piyasaya sürüldüğü sırada 9 gün sürdü.

Birkaç gün önce, Sony tarafından 2024’te PS5’in satışlar açısından selefini geçmesi gerektiği bile açıklandı. Yani şirket, 4 yıllık varlığıyla mevcut konsolun 4. yılında öncekinden daha fazla satış yapmasını bekliyor.