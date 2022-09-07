Sony, dünya çapında PlayStation 5 konsolunda HDMI aracılığıyla 1440p(2K) çözünürlüğün görüntülenmesini sağlayacak yeni bir sistem güncellemesi yayınladı. Bu seçenek en başından beri Xbox Series konsollarında mevcuttu, ancak şimdiye kadar PS5’te yoktu.

1440p çözünürlükleri görüntüleme özelliği, mevcut 1080p ve 2160p desteğine ek olarak geliyor. Sony, 1440p çıkışının 1440p/60Hz veya 1440p/60Hz ve 120Hz’yi destekleyen bir televizyon veya monitör gerektirdiğini ve sonuçların bu çözünürlükte oynanan belirli oyuna bağlı olarak değişebileceğini söyledi.

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Ayrıca 1440p seçildiğinde değişken yenileme hızı özelliği devre dışı kalacak. Vrr, HDMI standardının bir parçasıdır ve bağlı ekranın yenileme hızını GPU’nun çıkışına göre dinamik olarak ayarlamasına olanak tanıyor. Bu değişken yenileme hızı bu nedenle yalnızca 1080p ve 2160p’de mümkündür.

Diğer gelen yenilikler:

Oyunlarınızı bir klasöre eklemenizi sağlayacak oyun listeleri,

Game Base geliştirmeleri,

Game Help geliştirmeleri,

Sürmekte olan Aktiviteler’e daha iyi erişim,

3D ses ve standart stereo ses karşılaştırması