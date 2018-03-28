Dünyanın en ünlü dergilerinden Playboy, toplamda 25 milyon kullanıcısı bulunan Facebook sayfalarını sildiğini açıkladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cambridge Analytica skandalı patlak vermiş ve WhatsApp’ın eski kurucu ortağı “Facebook’u silin” çağrısı yapmıştı. Bu çağrıdan sonra Elon Musk, Tesla ve SpaceX‘in Facebook sayfalarını silmişti.

Playboy artık Facebook’ta yok

Şirketten yapılan resmi açıklamada “Ortaya çıkan haberler ile Facebook’un kullanıcı verilerini kötü yönettiği iddia ediliyor. Biz de bu nedenle platformdaki aktivitelerimizi durdurma kararı verdik” ifadesine yer verildi. Ayrıca resmi açıklamada şirketin toplamda 25 milyon takipçiye sahip birçok resmi Facebook sayfası olduğu ve insanların verileri ortaya çıkarken buna suç ortağı olmak istemedikleri bilgisi de yer aldı.

Bu arada hem Playboy‘un hem de SpaceX ile Tesla‘nın Instagram hesapları durmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi Instagram daha önce Facebook tarafından satın alınmıştı.