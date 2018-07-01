Plantronics BackBeat GO 600 inceleme videomuzda, şirketin en yeni kablosuz kulaklık modelini inceliyoruz. Özellikle konforlu tasarım anlayışıyla öne çıkan cihaz, ses performansı konusunda da mutlu etmeyi başarıyor.

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Plantronics BackBeat GO 600 inceleme

Ürünün en beğendiğimiz noktalarından biri çok hafif ve rahat bir kulaklık olması. Kulağınızı tamamen kaplayan kulaklık pedleri ve başınızı destekleyen yumuşak yastıklı üst bölüm sayesinde, neredeyse kulaklığı hiç hissetmiyorsunuz. Ayrıca üründe aktif gürültü engelleyici olmamasına rağmen, müzik çalmasanız dahi dışarıdaki sesler büyük oranda kesiliyor.

Müzik dinlerken de en yüksek ses seviyesinde dahi dışarıya ses iletilmiyor olması önemli bir detay. Ses performansı konusunda dengeli bir kulaklık olan BackBeat 600, bass ve dengeli olarak iki farklı modda kullanılabiliyor. Sözünü ettiğimiz modlar arasında geçiş yapmak için sağ tarafta fiziksel bir tuş bulunuyor. Bu sayede kolayca modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 40 mm’lik sürücülerle birlikte doyurucu bir tiz ve bass performansı sunuluyor. Ayrıca ürünün tek şarjda 18 saate varan kesintisiz müzik oynatabilmesi de günde 2 saat müzik dinleyen biri için kulaklığı haftada 1 kez şarj edeceği anlamına geliyor