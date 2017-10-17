Pizza Hut, güvenlik ihlalinden etkilenmiş olabilmeleri nedeni ile bu hafta sonu binlerce müşteriye e-posta gönderdi.

Miami Herald’ın bildirdiği rapora göre, Pizza Hut web sitesinde ve mobil uygulamasında 1 Ekim’den 2 Ekim’e kadar süregelen bir güvenlik ihlalinden yaklaşık 60.000 kişi etkilendi.Bu güvenlik ihlalinden etkilenen kullanıcılarına ise e-posta göndererek durumu bildirdi.

“Bu güvenlik ihlali, müşterilerimizin küçük bir yüzdesini etkiledi ve ilgili hafta boyunca web sitemize yapılan ziyaretlerin yüzde birinden daha azının etkilendiğini tahmin ediyoruz,” diye belirten Pizza Hut, müşterilere gönderdiği bir e-postayla. “Bu, etkilenen grubun arasında olduğuna inandığımız için üzgünüz” dedi.