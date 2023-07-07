Katlanabilir akıllı telefon pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda birçok oyuncu bulunuyor. Ancak pazarı domine eden marka, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Huawei, Xiaomi, Oppo gibi Çinli markalar da kendi katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürerek nispeten yeni olan bu pazarda yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Amerikan şirketlerinden ise Google, Samsung’un koltuğunu sarsmak için bir hamle yapmıştı. Pixel Fold’u piyasaya süren şirket katlanabilir akıllı telefon pazarında yerini aldı. Geldiğimiz noktada bugün ise bir YouTube yayıncısı Pixel Fold’un içini açarak izleyicilerine tanıttı. Detaylara bakalım.

Videoda akıllı telefonun önce SIM tepsisi çıkarılarak sökme işlemine başlanıyor. Devamında ise ısı tabancası yardımıyla akıllı telefonun kapağı ısıtılıp çıkartılıyor. Telefonun içerisinde titreşim motoru, hoparlör düzeneği ve pil gibi telefonu oluşturan parçaları görünüyor. Yayıncı Pixel Fold’a tamir edilebilirlik tarafında 10 üzerinden 6.5 puan verdi.

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Google henüz Pixel cihazlarını ülkemizde satmıyor. Amiral gemisi tarafında üretim yapan Google’ın Pixel akıllı telefonları dünya genelinde sayılı ülkelerde bulunuyor. İlerleyen günlerde Pixel serisinin, Pixel Buds ve Pixel Watch gibi Google ürünlerinin de ülkemizde satılmasını diliyoruz. Siz Google’ın katlanaibilir akıllı telefonu olan Pixel Fold’un sağlamlığı hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.