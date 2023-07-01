Google, sınırlı sayıda üretilen özel bir hip-hop temalı Google Pixel Fold cihazlarını seçili kişilere göndermeye başladı. Bu özel cihaz, #GiftFromGoogle programına katılan 400 şanslı kişiye hediye ediliyor. Google’ın hip-hop sevgisi yere göğe sığmıyor!

Google Hip-Hop’un 50. Yılını Kutluyor!

Bazı heyecanlı kullanıcılar, Obsidyen renkli Fold’un kenarlarında şık metal vurgular ve kamera modülü yanında “Hip Hop 50” logosu bulunan birkaç fotoğrafını paylaştı.

Ayrıca, Google’ın bu cihaz için hazırladığı benzersiz bavul benzeri kutuyu gösteren bir video da yayınlandı. Kutuda, Hip-Hop camiasının ünlü isimlerinden LL Cool J’nin eşi Simone I. Smith tarafından tasarlanan altın bir “It’s all G” kolye ucu ve zinciri bulunuyor. Bunun, müziğe olan saygının bir ifadesi olarak düşünülüyor.

Kullanıcılar, ayrıca kutuda Pixel Watch ve Pixel Buds Pro gibi ek ürünlere de sahip oldular. Ek ürünlerin özel bir tasarıma sahip olup olmadığı ise belirtilmemiş. Google, Hip Hop 50 kutlamalarıyla ilgili bir mektubu da kutu içerisine eklemiş. Şirket, mektupta “Hip Hop’ın 50. yıldönümünü ve kültüre olan etkisini kutlamak için, bu sınırlı sayıda üretilen HH50 Google Pixel Fold’u alan 400 kişiden birisiniz.” diyor.

Hip Hop 50 modelinin kutusunda, hip-hop camiasının sevilen ismi Mass Appeal’ın beş adet 45 RPM plaklarına da yer verilmiş. Cihazı tutan katmanı çıkaran kullanıcılar, çalışan bir Victrola pikapla birlikte Google’ın benzersiz bavul ambalajının çerçevesini buldular.

Google’ın hip-hop kültürüne olan sevgisi ve takdiri, bu hediyeyle ilk kez açığa çıkmıyor. Şirket, 2017 yılında hip-hop kültürünün 44. yıldönümünü kutlamış ve hip-hop’un başlangıcına dair bir tarihçe bile paylaşmıştı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yalnızca 400 adet üretilen bu Google Pixel Fold’lardan birine sahip olmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!