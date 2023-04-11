Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyen bir pazar haline geliyor. Pazarı domine eden marka ise Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarını domine etmesinin yanı sıra bu pazarın oluşmasına da öncülük ediyor. Ancak pazarda Vivo, Huawei, Oppo gibi markalar da bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün Google da katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye çalışıyor.

Bir süredir Pixel Fold ile ilgili bir sürü sızıntı görüyoruz. Katlanabilir akıllı telefonun Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Google I/O etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikte Pixel 7a’yı da göreceğiz.

Geldiğimiz noktada bugün ise Pixel Fold’un ekranı hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı. Son raporlara göre Pixel Fold, Samsung’un M13 ekran malzemesini kullanacak. Kıyasalama yapacak olursak Galaxy Z Fold 4’te Samsung’un M12 ekran malzemesi kullanılıyordu. Hatta bu sene Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15’te de Samsung’un M12 ekran malzemesinin kullanılacağı sızdırılmıştı.

M13 ile M12 arasında ne kadar fark olduğu bilinmese de M13 malzemenin renk doğruluğunun ve genel performansının M12’den daha iyi olduğu biliniyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarını domine eden ve bu pazarda en çok akıllı telefon satan firma Samsung. Diğer markalar Samsung’a yetişmeye çalışıyor ancak markaların büyük bir çoğunluğu bunu Samsung’un ekran teknolojilerini kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bakalım Google’ın Pixel Fold hamlesine Vivo, Oppo, Realme, Xiaomi, Samsung gibi markalardan nasıl bir cevap gelecek?