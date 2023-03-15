Google’ın ilk katlanabilir telefonu olan Google Pixel Fold modelini ve Pixel 6a’nın halefi olan Google Pixel 7a’yı Mayıs ayında Google I/O’da tanıtması bekleniyor. Bugün ise Alman web sitesi WinFuture‘a göre telefonların renkleri ve depolama seçenekleri ortaya çıktı. Rapora göre temel sürüm 256 GB olacak ancak bazı söylentiler 512 GB sürümünün de olabileceğini söylüyor. Karbon ve Porselen renklerde geldiği söyleniyor. Rapor, bunun koyu gri veya siyah ve bir tür beyaz veya bej olarak çevrilmesi gerektiğini söylüyor.

Google Pixel 7a’nın canlı görüntüleri ortaya çıktı. Telefonun Google Pixel 6a benzeri sadece 128 GB modelinde geleceği söyleniyor. Ancak RAM’i 6 GB’tan 8 GB‘a yükseltecek.

Telefonun Carbon, Cotton, Arctic Blue renklerinde geleceği söyleniyor ve ayrıca Jade renginde gelmesi bekleniyor. Bu, canlı görüntüde görüldüğü gibi siyah/gri, beyaz ve mavi renkler ile gelecek. Rapora göre hem Pixel Fold hem de Pixel 7a’nın Haziran 2023‘te satışa çıkması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse; Pixel 6a, Mayıs ayında Google I/O etkinliğinde tanıtılmıştı.

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Google yine her zaman olduğu gibi Türkiye pazarını pas geçecek. Bu yüzden bu telefonların ülkemizdeki Android kullanıcılarına ulaşması zor olacak. Tensor G2 yonga setinden beslenecek olan bu yeni modeller, Android 13 ile kutusundan çıkacak. Android 14 güncellemesini de direkt olarak alacak olan bu iki yenilik bakalım kaç dolardan satışa sunulacak?