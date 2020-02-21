Google Pixel 5 tersine kablosuz şarj ile geliyor.

Google, Pixel 5 ve Android 11 için çalışmalara başladı. Edinilen bazı bilgilere göre Pixel 5 tersine kablosuz şarj desteği ile geliyor.

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Özellik Android 11’in geliştirici versiyonunda görüldü!

Her ne kadar ülkemizde göremesek de Pixel 5, amiral gemisi telefonlar ile sıkı bir rekabet içerisinde. Özellikle kamera konusunda gerek yazılım gerek donanım olarak yaptıkları ile övgüleri toplayan Google, Pixel 5 için yeni bir özellik ile geliyor. Görünüşe göre Pixel 5 tersine kablosuz şarj özelliği ile gelecek. Anroid 11’in içerisinde fark edilen bu özellik “pil paylaşımı” olarak nitelendirilmiş. Ayarlarda yer alan bu özellikte ayrıca kablosuz şarj sırasında pil paylaşımı özelliği kullanılamayacağı da belirtiliyor. Ancak bu özelliğin Android 11’in geliştirici sürümünde yer alan kodlar ile aslında 2020 yılında çıkacak olan cihazlara uygun olarak işlendiği öğrenildi. Hali hazırda bir çok amiral gemisi telefonda yer alan bu özelliğin Pixel 5 ile de kullanıcılarla buluşması önemli bir gelişme olarak gözlemlendi.

Sonbaharda çıkması beklenen ve tasarımları ortaya çıkan Pixel 5’in yanı sıra Google bu yıl orta seviye telefon olan Pixel 4a serisini çıkaracak. Mayıs ayında çıkacak telefonun Snapdragon 765 ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tersine şarj teknolojisinin orta seviye telefona eklenip eklenmeyeceği hakkında kesin bir bilgi yer almamakta. Aynı zamanda Android 11’i de Pixel 5 ile göreceğimizi düşünürsek Google, Pixel 4a serisine damga vuracak yenilikler eklemeyecek gibi gözüküyor.