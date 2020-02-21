Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 tersine kablosuz şarj ile geliyor.
Google, Pixel 5 ve Android 11 için çalışmalara başladı. Edinilen bazı bilgilere göre Pixel 5 tersine kablosuz şarj desteği ile geliyor.
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Özellik Android 11’in geliştirici versiyonunda görüldü!
Her ne kadar ülkemizde göremesek de Pixel 5, amiral gemisi telefonlar ile sıkı bir rekabet içerisinde. Özellikle kamera konusunda gerek yazılım gerek donanım olarak yaptıkları ile övgüleri toplayan Google, Pixel 5 için yeni bir özellik ile geliyor. Görünüşe göre Pixel 5 tersine kablosuz şarj özelliği ile gelecek. Anroid 11’in içerisinde fark edilen bu özellik “pil paylaşımı” olarak nitelendirilmiş. Ayarlarda yer alan bu özellikte ayrıca kablosuz şarj sırasında pil paylaşımı özelliği kullanılamayacağı da belirtiliyor. Ancak bu özelliğin Android 11’in geliştirici sürümünde yer alan kodlar ile aslında 2020 yılında çıkacak olan cihazlara uygun olarak işlendiği öğrenildi. Hali hazırda bir çok amiral gemisi telefonda yer alan bu özelliğin Pixel 5 ile de kullanıcılarla buluşması önemli bir gelişme olarak gözlemlendi.
Sonbaharda çıkması beklenen ve tasarımları ortaya çıkan Pixel 5’in yanı sıra Google bu yıl orta seviye telefon olan Pixel 4a serisini çıkaracak. Mayıs ayında çıkacak telefonun Snapdragon 765 ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tersine şarj teknolojisinin orta seviye telefona eklenip eklenmeyeceği hakkında kesin bir bilgi yer almamakta. Aynı zamanda Android 11’i de Pixel 5 ile göreceğimizi düşünürsek Google, Pixel 4a serisine damga vuracak yenilikler eklemeyecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Tecno Camon 15 ve Camon 15 Pro kamera özellikleri belli oldu!
Orta segment akıllı telefonların yaygınlaştığı bir pazarda, Tecno daha büyük bir pay alabilmek için iki yeni telefon yayınladı. Yeni cihazlarını Tecno Camon 15 ve Camon 15 Pro olarak adlandırıyor. Cihaz kendi fiyat aralığındaki ilk 48 MP kameraya sahip olacak. Ayrıca kameranın bazı önemli noktalarına değinecek olursak, Android 10 ve birçok AI özelliği içerecek.
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Tecno Camon 15 ve Camon 15 Pro hangi özelliklere sahip olacak?
Tecno Camon 15, sol üst köşede 16 MP selfie kamerasına sahip olan 6.55 inçlik ekran ile gelecek. Pil tarafında ise 5000 mAh değerinde büyük bir pile sahip olacağı tahmin edilen cihazın “güvenli şarj” ile geleceği belirtiliyor. Camon 15 Pro versiyonunda ise açılır kapanır mekanizmaya sahip 32 MP değerinde bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz Helio P35 yonga seti ile gelecek. Tecno, 48 MP dörtlü kamera kurulumunu “Ultra Night Lens” olarak adlandırıyor ancak diğer üç kamera hakkında herhangi bir bilgi yok. Ekranı ise 6.53 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Son olarak pro versiyonunda 4000 mAh pil bulunuyor.
Camon 15, 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile ve iki ayrı renkte sunuluyor. 140$ fiyat değerine sahip olan telefonun Shoal Gold ve Fascinating Purple,Jade renk seçenekleri ile geleceği biliniyor. 15 Pro modeli ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile 210$ fiyatıyla gelecek. Tecno, her iki telefonu da 25 Şubat tarihinde satışa sunacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A71 5G, Geekbench testinden geçti!
Samsung geçtiğimiz aralık ayında, Galaxy A51 ve Galaxy A71‘i duyurdu ve yakında bu telefonların 5G sürümlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy A51 Ocak ayında Geekbench‘ten geçti ve temel özelliklerini ortaya koydu. Şimdi kıyaslama veritabanında ortaya çıkan cihaz ise Galaxy A71 5G.
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Samsung Galaxy A71 5G test sonuçları neler?
Çin‘e gelecek olan Galaxy A71 5G modelinin kodu SM-A7160 olacak. İşlemci olarak Galaxy A51 gibi Exynos 980 SoC yonga setine sahip olacak. Galaxy A71 5G muhtemelen Android 10 ile gelecek ve arayüz olarak ise One UI 2.0 ile geleceği tahmin ediliyor. Cihazda dahili 8 GB RAM olacak ancak hala onaylanmamış olan diğer bellek seçenekleri de olacak. Tahmin edilene göre 12 GB veya 6 GB RAM seçenekleri bulunacak.
Testin detaylarına gelirsek cihazın çalışma frekansı 1.79 GHz olacak. Samsung Galaxy A71 5G tekli çekirdek skorunda “3078” puan alırken, çoklu çekirdek skorunda ise “7346” skor alıyor. Bu değerler cihaz için oldukça iyi gözüküyor.
Samsung‘un ABD, Çin, Avusturalya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkelerinde Galaxy A71 5G‘yi piyasaya süreceği söyleniyor ancak henüz elimizede tam bir zaman dilimi bulunmuyor. Resmi bir duyuru beklerken, Galaxy A71 5G ve A71 ile ilgili diğer haberlerimize göz atabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Sony’nin ilk damla çentikli modeli Xperia L4 tanıtıldı!
Sony bugün yaptığı duyuru ile Xperia L4 adında bir orta sınıf akıllı telefon modelini tanıttı. Ön tarafta damla çentik tasarımı ile gelen telefon, şirketin bu anlamda ilk yeniliklerinden birisi oluyor. Telefon ayrıca Sony‘nin amiral modellerinden Xperia 1‘i anımsatan bir tasarıma da sahip.
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Sony Xperia L4: 6.2 inç ekran, üçlü arka kamera ve daha fazlası
21:9 en/boy oranıyla gelen telefonda 6.2 inç büyüklüğünde ve 1680 x 720 çözünürlüğünde HD+ bir IPS LCD ekran bulunuyor. Sony eskiden olduğu gibi parmak izi okuyucusunu telefonun yan tarafına fiziksel olarak konumlandırmış. Uzun bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkan model, kullanıcıların aynı anda iki uygulamayı daha kolay kullanabilmesini hedefliyor.
İşlemci tarafından gücünü MediaTek Helio P22‘den alan telefon, 3 GB RAM ve 64 GB depolama sunuyor. Modelde ayrıca 3.5 mm kulaklık girişine de yer verilmiş.
Telefonun plastik ile kaplı olan arka panelinde, 13 MP geniş açılı ana kamera, 5 MP ultra-geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir sistem yer alıyor. Ön tarafta bulunan selfie kamerası ise damla çentik forma ve 8 MP çözünürlüğe sahip. Telefonun hem ön hem de arka kamerasıyla Full HD 1080P@30fps video çekimi yapılabiliyor. Kameralarda ayrıca HDR desteği de bulunuyor.
Sony Xperia L4, 159 x 71 x 8.7 mm kasa boyutuna ve 3580 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Ayrıca USB Type-C bağlantısı ile telefonda hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Siyah ve mavi renk seçenekleri ile raflarda yer edinecek modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Sony, telefona ait özellikleri açıklayan bir de video yayınladı.