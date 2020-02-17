Android 11 ile gelecek bazı yenilikler

Geçtiğimiz günlerde, Google yanlışlıkla Android 11 için yapılan yenilikleri içeren “Geliştirici Önizleme” sürümünü sitesinde yayınladı. Kısa bir sürenin ardından site eski haline döndü ve yayınlanan tüm detaylar kaldırıldı. Ancak bu kadarı bile yeni Android sürümü ile gelecek yeni özellikleri ve detayları görmemiz için yetti.

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Android 11’in yayınlanan açıklama sayfasında, gelişmiş gizlilik denetimleri, katlanabilir desteği, paylaşım bağlantılarında ciddi yenilikler ve biyometri ile ilgili yeni özellikler dikkat çekti. Firma maalesef, Pixel cihazlar için gelecek olarak Android 10 beta programını işaret ediyor, bu da demek oluyor ki henüz Android 11 ile ilgili bir sürüm karşımıza çıkmayacak. Fakat Google’ın Android 11 ile ilgili bir geliştirici sürümü tasarladığı ve yayınlanma tarihinin yaklaştığı bilinmekte.



Yeni android sürümünün özellikleri firma tarafından tam olarak detaylandırılmadı fakat, işletim sisteminin 4K olarak kaydedilen videolara 4GB maksimum dosya boyutu özelliğini kaldıracağı düşünülüyor. Ek olarak sistemin tamamına entegre edilmiş karanlık mod desteği, Bluetooth ve Wi-Fi tabanlı yakın dosya aktarım teknolojisi gibi özellikleri de göreceğiz. Yeni sürümün Google Pixel 4 cihazlarda test edildiği ve Geekbench tarafından listelendiği de bildirildi.

Google, I / O 2020 Geliştiriciler Konferansı’nda 12-14 Mayıs tarihleri arasında, Android 11 işletim sistemini ve Pixel 4a sınıfı telefonlarını da tanıtacak. İlerleyen günlerde yeni sürümle ilgili daha fazla detay ortaya çıktığında sizlere aktaracağız.