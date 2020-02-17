Akıllı Telefonlar
Android 11 ile gelecek bazı yenilikler
Geçtiğimiz günlerde, Google yanlışlıkla Android 11 için yapılan yenilikleri içeren “Geliştirici Önizleme” sürümünü sitesinde yayınladı. Kısa bir sürenin ardından site eski haline döndü ve yayınlanan tüm detaylar kaldırıldı. Ancak bu kadarı bile yeni Android sürümü ile gelecek yeni özellikleri ve detayları görmemiz için yetti.
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Android 11’in yayınlanan açıklama sayfasında, gelişmiş gizlilik denetimleri, katlanabilir desteği, paylaşım bağlantılarında ciddi yenilikler ve biyometri ile ilgili yeni özellikler dikkat çekti. Firma maalesef, Pixel cihazlar için gelecek olarak Android 10 beta programını işaret ediyor, bu da demek oluyor ki henüz Android 11 ile ilgili bir sürüm karşımıza çıkmayacak. Fakat Google’ın Android 11 ile ilgili bir geliştirici sürümü tasarladığı ve yayınlanma tarihinin yaklaştığı bilinmekte.
Yeni android sürümünün özellikleri firma tarafından tam olarak detaylandırılmadı fakat, işletim sisteminin 4K olarak kaydedilen videolara 4GB maksimum dosya boyutu özelliğini kaldıracağı düşünülüyor. Ek olarak sistemin tamamına entegre edilmiş karanlık mod desteği, Bluetooth ve Wi-Fi tabanlı yakın dosya aktarım teknolojisi gibi özellikleri de göreceğiz. Yeni sürümün Google Pixel 4 cihazlarda test edildiği ve Geekbench tarafından listelendiği de bildirildi.
Google, I / O 2020 Geliştiriciler Konferansı’nda 12-14 Mayıs tarihleri arasında, Android 11 işletim sistemini ve Pixel 4a sınıfı telefonlarını da tanıtacak. İlerleyen günlerde yeni sürümle ilgili daha fazla detay ortaya çıktığında sizlere aktaracağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip parçalarına ayrıldı!
Katlanabilir yapıdaki akıllı telefonlar, mobil cihazlara farklı bir form faktörü getirse de özellikle tamir konusunda büyük tereddütler yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Samsung Galaxy Z Flip detaylı olarak parçalarına ayrıldı ve tamir durumu ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy Z Flip kolayca tamir edilebiliyor mu?
Mobil cihazların tamir edilebilirliğini ölçen iFixit, geçtiğimiz günlerde Moto RAZR 2019’a “kabul edilemez” anlamına gelen 1 puan vermişti. Bu durumdan sonra gözler haliyle iddialı telefon Samsung Galaxy Z Flip’e çevrildi. Bir YouTube kanalı, satışa çıktığı gibi temin ettiği telefonu parçalarına ayırdı. Videonun sonucu ise izleyen herkesi şaşırtacağa benziyor.
Cihazın söküm videosu, cihazın arkasında yer alan iki adet panelin çıkarılması ile başlıyor. Samsung Galaxy Z Flip ikinci ekranının flex kablosu da yuvasından çıkarıldıktan sonra telefonun kalbi resmen görülüyor. 2 parçalı batarya yapısı bulunan Galaxy Z Flip’in alt kısmında ana pil hücresi yer alırken, anakartın olduğu üst bölüme ise daha küçük bir pil yerleştirilmiş. Bu noktada cihazın batarya ve USB şarj soketinin değişimi oldukça kolay gibi görünüyor.
Kullanıcıların en çok merak ettiği ekran değişimi ise biraz daha detaylı bir çalışma istiyor. Anakart ile iç ekran flex bağlantısının ayrılmasından sonra sıra görünen kısımdaki işleme geliyor. Ön yüzeydeki plastik koruma katmanının ayrılmasının ardından esnek cam, menteşe sisteminin altından kolayca çıkarılıyor. Ayrıca telefonun tüm parçaları çıkarıldıktan sonra menteşe sisteminin çalışma prensibi hakkında da ufak ipuçlarına yer veriliyor.
Videoda Galaxy Z Flip’in tamir edilebilirliği hakkında olumlu görüş belirtilmiş. Cihazın iFixit incelemesinden nasıl bir sonuçla ayrılacağı ise merakla bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 yalnızca Oppo marka kablosuz şarj cihazlarını destekleyecek!
Oppo Find X2 yalnızca Oppo marka kablosuz şarj cihazlarını destekleyecek. Oppo’nun üst kademe yetkililerinden Shen Yiren‘in yaptığı açıklamaya göre merakla beklenen yeni Oppo modeli Find X2 kablosuz hızlı şarjı destekleyecek ama uyumluluk konusunda yaşanabilecek problemlerin önüne geçebilmenin ve cihaz sağlığının güvenceye alınabilmesi için sadece Oppo markasına ait kablosuz hızlı şarj istasyonlarını destekleyeceğini söyledi.
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Oppo Find X2’nin hızlı şarj teknolojileri bizlere ne gibi yenilikler sunacak?
Markanın yaptığı Ar-Ge yatırımları sayesinde hızlı şarj sistemleri ve hızlı şarj teknolojilerinde Oppo markasının şu anda lider konumda olduğunu söyleyebiliriz. Oppo Find X2 de bu Ar-Ge yatırımlarından nasibini almış olsa gerek ki sızıntılara göre 65 W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Karşılaştırmak için belirtelim Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi Mi 10 Pro bile sadece 50 W‘lık hızlı şarj desteği sağlayabiliyor! Oppo bu yeni şarj teknolojisine “65 W SuperVOOC flash charging technology” adını veriyor. Buna ek olarak telefonun içinde önyüklü bir hızlı şarj menüsü var. Aşağıda sızdırılan hızlı şarj menüsü ekran görüntüsünden gördüğünüz üzere Oppo bu hızlı şarj işini baya ciddiye alıyor olmalı!
Find X2 kablosuz hızlı şarj özellikleri neler?
Bu ekran görüntüsü ile sızdırılmış olan bir diğer bilgi de Oppo Find X2 hızlı şarj özellikleri. Cihaz 30 W‘lık kablosuz hızlı şarjı destekleyebilecek. Oppo bu kablosuz hızlı şarj teknolojisine ise “30W wireless VOOC flash charging technology” adını veriyor. Dilenirse yine kablosuz olarak tersinir şekilde başka cihazları da Oppo Find X2 ile şarj edebileceksiniz. Tersine şarj özelliğinin içinde ise kullanımınıza özel seçenekler sunuluyor; örneğin “batarya şarj seviyesi düşük olduğunda şarjetmeyi durdur”, “belirli bir dakikadan sonra şarj etmeyi durdur”, “uyku modundayken optimize et” gibi; yani bu konuda Oppo birçok seçeneği kullanıcıya bırakacak. Oppo’nun hızlı şarj desteği sunan bir kablosuz hızlı şarj istasyonuyla Find X2’yi şarj etmek isterseniz cihazın 4000 mAh‘lik bataryasını sıfırdan yüzde yüze tamamen doldurmanız sadece 80 dakika sürecek.
Akıllı Telefonlar
Nubia MWC 2020 planlarını erteledi!
Bilindiği üzere MWC 2020 gerçekleşemiyor, etkinliğe katılacak şirketler teker teker çekildiği için etkinlik yönetimi etkinliği iptal etti. Çin‘deki Corona Virüs salgını iptalin ana sebebi olarak görünüyor. Nubia ise MWC 2020‘de açıklayacağı cihazların tanıtımını erteledi.
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Nubia akıllı telefonlarını ne zaman tanıtacak?
Şirket, MWC 2020 kongresinden çekileceğini açıklayan son katılımcılardan biriydi ve bunu geçtiğimiz günlerde resmi olarak gerçekleştirdi. Şirketin resmi Weibo hesabından yapılan açıklamada, GSM Derneği‘nin kararına saygı duyduklarını ve Red Magic 5G‘nin açıklanmasını erteleyeceklerini söylediler. Şirket Red Magic 5G akıllı telefonunu erteledi fakat bu telefonun tanıtım tarihi hakkında şu anda elimizde bir bilgi bulunmamakta.
Red Magic 5G, 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan ilk akıllı telefon olacaktı, telefon Mobil Dünya Kongresi‘nde tanıtılacaktı fakat kongre iptal olduğu için bu lansmanı Çin‘de gerçekleştirecek. Şirket şu anda tam bir tarih vermemekle birlikte en kısa sürede açıklama yapacaklarını söylüyor.
Red Magic 5G‘nin özelliklerini hatırlayacak olursak, 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM , 144 Hz ekran tazeleme hızı ve 80W hızlı şarj gibi innovatif özelliklerle gelecek. Ayrıca Ni Fei‘nin yaptığı açıklama ve sosyal medya hesabına koyduğu video “hava soğutmalı hızlı şarj çözümü” adında yeni bir teknolojiyi bizlerle buluşturacak. Oldukça yenilikçi olan bu cihazın en kısa sürede tanıtılmasını bekliyoruz.