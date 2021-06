Phillips Android TV’lere Apple TV uygulaması geliyor.

Huawei bugün gerçekleştirdiği global basın toplantısında HarmonyOS 2.0 işletim sistemi kullanan ve tüketicilere tüm farklı senaryolarda birden fazla cihazda sorunsuz ve akıllı bir deneyim sağlayan bir dizi yeni ürününü yaptığı lansmanda tanıttı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu İcra Direktörü ve CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada “Her şeyin birbirine bağlı ve akıllı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbirimiz bu dünyadan kendimizi soyutlayamayız. HarmonyOS’un piyasaya sürülmesi ve bu çığır açan işletim sistemi tarafından desteklenen bir dizi ürün, ileriye dönük bir yaklaşımla mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya yönelik aralıksız çabalarımızın bir başka örneğidir” dedi.

Yığın sistemler, maalesef parçalanmış bir kullanıcı deneyimine yol açan ara bağlantı ve işlemleri karmaşıklaştırma eğiliminde. HarmonyOS bu sorunu çözmek için tasarlandı. Akıllı cihazlar için yeni nesil bir işletim sistemi olan HarmonyOS, farklı türdeki cihazların bağlanması ve iş birliği yapması için ortak bir dil sağlayarak kullanıcılara daha rahat, sorunsuz ve güvenli bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Sistem yazılımını ayrıştırıp esnek bir şekilde dağıtmak ve daha önce bağımsız olan cihazları uyumlu ve bütünsel bir Süper Cihazda birleştirmek için dağıtık teknolojiyi kullanacağını duyurdu. Kullanıcı, ihtiyaçlarına göre bileşen cihazlarının yeteneklerinden özgürce yararlanıyor. Servis Widget’ları aracılığıyla yeni bir tür bağlantı deneyimi sunuluyor.

Huawei online etkinliğinde, HUAWEI WATCH 3 Serisi ve HUAWEI MatePad Pro dahil olmak üzere HarmonyOS 2 destekli bir dizi cihazı tanıttı.

HUAWEI WATCH 3 Serisi: Akıllı telefon kadar güçlü, bağımsız akıllı asistan

Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı saati HUAWEI WATCH 3 Serisi, kavisli bir cam ekrana ve 316L paslanmaz çelik kasaya sahip bu şık saat, farklı basınç seviyelerini algılayan ve kullanıcı girişine yanıt olarak dokunsal geri bildirim sağlayan yepyeni bir saat kurma koluna sahip olarak karşılıyor kullanıcıları. HUAWEI WATCH 3 Serisi, akıllı telefonunuzla aynı telefon numarasını ve veri planını paylaşarak telefon görüşmeleri yapmaya ve müzik dinlemeye de olanak tanıyan özellikleriyle dikkat çekiyor.

HarmonyOS ile çalışan ilk akıllı saat olan HUAWEI WATCH 3 Serisi, çok işlevli bir seyahat asistanı hizmeti sunmak için Huawei akıllı telefonlarla doğrudan entegre oluyor. İşlevsellik, doğrudan akıllı telefondan akarak tüm yolculuk ve uçuş bilgilerini bir bakışta erişilebilir hale getiriyor. Havaalanından eve dönerken toplu taşıma kullanıldığında hem saat hem de telefon son varış noktasına yaklaşıldığını hatırlatıyor.

HUAWEI WATCH 3 Serisi, 100’den fazla egzersiz modunu destekleyen profesyonel bir fitness ve sağlık yöneticisi gibi çalışmayı destekliyor. Yeni bir yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörüyle donatılan saat, ilk kez vücut sıcaklığını ölçmeyi destekliyor. Ayrıca kan şekeri yönetimi, düşme tespiti ve SOS işlevlerini de desteklediği gibi, sağlık durumunu gerçek zamanlı izlemek ve yönetmek için de kullanılıyor. Ayrıca kullanıcının ne zaman su veya ilaç içmesi gerektiği gibi unutulması kolay detayları da hatırlatıyor.

HUAWEI WATCH 3 Serisi ayrıca HUAWEI WATCH 3 Pro için akıllı modda 5 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 21 gün süren ultra uzun bir pil ömrüne sahip. HUAWEI WATCH 3 ise Akıllı modda 3 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 14 gün pil süresine sahip.

HUAWEI MatePad Pro !

Yeni HUAWEI MatePad Pro, muhteşem bir 12,6 inç OLED FullView ekrana ve şu anda piyasada bulunan tüm tabletler arasında en yüksek olan yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip. HarmonyOS’un dağıtık veri yönetimi ve görev planlama yetenekleriyle desteklenen HUAWEI MatePad Pro ister ofiste ister çizim tahtasında olsun farklı senaryolarda kullanıcının üretkenliğini ve yaratıcılığını ikiye katlamak için akıllı telefonlar ve PC’lerle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabiliyor.

HUAWEI MatePad Pro, tablet ve PC’ler arasında Çoklu Ekran İş Birliğini de destekliyor. Ayna ve Genişlet modlarında tablet bir çizim tahtasına veya bir ekrana dönüşebiliyor. Ayrıca, cihazlar arası dosya sürüklemeyi de destekleyerek daha verimli iş birliği deneyimleri sunuyor.

Tamamen yeni etkileşim deneyimi sunuyor.

HarmonyOS ile çoklu cihaz etkileşimi, birden fazla cihazı kontrol etmeyi, bir cihazı kontrol etmek kadar basit hale getiriyor. Yeni Çoklu Cihaz Kontrol Paneli, kullanıcıların belirli senaryolara göre istedikleri cihazlara özgürce bağlamalarına olanak tanıyan sürükle bırak bütünleşik özelliği aracılığıyla basit ve sezgisel bağlantıları destekliyor.

Örneğin, gece geç saatlerde evde film izlemek istiyorsanız, tek yapmanız gereken Kontrol Panelini açıp akıllı ekran simgesini telefonunuzun simgesine sürüklemek. Böylece film doğrudan telefonunuzdan TV’ye aktarılacak. HUAWEI FreeBuds 4’ünüzü takıyorsanız, kulaklık simgesini telefon simgesine sürükleyebilirsiniz; bu noktada film, sesini FreeBuds’ınız aracılığıyla yeniden yönlendirirken akıllı ekranınızda oynatılacak. Bu durumlar, Süper Cihaz deneyiminin yalnızca basit birer örneği.

HarmonyOS’un yeni Çoklu Cihaz Görev Merkezi, uygulamaların yüklenmesine gerek kalmadan farklı cihazlar arasında istedikleri zaman geçiş yapmasına olanak tanıyarak, tüm işlevler ve hizmetlerin ihtiyaç duyulan her an ve her yerde kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Kullanıcı, Süper Cihaz sisteminin parçası olan herhangi bir cihazda, diğer tüm cihazlarda çalışan görevleri görebilir. Mobil oyunlar için daha büyük bir ekran isteniyorsa, Genel Bakış Ekranını getirmek için yukarı kaydırıp fareyle üzerine tıklandığında, eğlenceye devam etmek için oyunu HUAWEI MatePad Pro’ya aktarılabilir.

Yeni HarmonyOS Ana Ekranı her zamankinden daha akıcı ve düzenli. Uygulamayı açmak zorunda kalmadan gerçek zamanlı, erişimi kolay bilgileri veya hizmetleri görüntüleyen Servis Pencere Öğeleri oluşturmak için uygulamalarda yukarı kaydırabilirsiniz. Hizmet Pencere Öğelerinin boyutunu özelleştirebilir, uygulamalara dokunabilir ve pencere öğelerini görüntülemek için yukarı kaydırabilir, bunları gizlemek için ana ekranda herhangi bir boş konuma dokunabilirsiniz. Servis Widget’ları, herhangi bir indirmeye veya yüklemeye gerek kalmadan Servis Merkezi’nden kolayca çağrılabilen ve paylaşılabilen Atomic Services’e erişmek için de kullanılabilir, bu da güncel haberler gibi işlevlere erişimi daha kolay ve rahat hale getirir.

HUAWEI HiLink, Huawei olmayan daha fazla cihazı akıllı özelliklerle donatmak için HarmonyOS Connect olarak güncellendi. Artık akıllı ev cihazları tek bir dokunuşla cep telefonunuza bağlanabilir. Örneğin telefonunuzu HarmonyOS tabanlı bir Midea fırına dokundurup, yemeğinizi anında hazırlamaya başlamak için bir tarif seçebilirsiniz. Sakladığınız yiyecek türüne göre sıcaklıklarını otomatik olarak ayarlayan Haier buzdolapları ile yemeklerinizi daha uzun süre taze tutabilirsiniz. Huawei Sağlık uygulamasındaki verilere dayanan tarifler önerebilen Joyoung soya sütü makineleriyle vücudunuz için mükemmel soya sütünü elde edebilirsiniz. Birlikte çalışan bu bağlantılar, mutfağınızı kişisel bir sağlık koçuna dönüştürebilir.

Kapsamlı performans kazanımları gizliliği daha iyi koruyarak güvenliği garanti ediyor!

HarmonyOS kullanan bir telefon, cihazda çok az depolama alanı olsa bile 36 aylık kullanımdan sonra yeni bir telefonunkine benzer okuma / yazma hızlarını koruyabilir.

Huawei, tüketicilerin gizliliğini ve güvenliğini üst seviyelere çıkarıyor. HarmonyOS, EMUI’de bulunan önde gelen gizlilik ve güvenlik teknolojilerini daha da geliştirdi. Huawei’nin temel tasarım ilkesi, yalnızca doğru kişinin doğru cihazla doğru verilere erişebilmesini sağlamak, her cihaza her erişimin güvenliğinin yanı sıra, tüm veri depolama, iletme ve kullanma eyleminin güvenilirliğini sağlamak. Çok cihazlı ortak kimlik doğrulama etkinleştirildiğinde, kullanıcılar yalnızca akıllı telefonlarındaki yüz tanıma ve taktığı saatin telefona bağlı olmasını sağlayan özel bir kontrol kombinasyonu ile telefonlarının kilidini açabilirler.

HarmonyOS, kullanıcı verilerini kategoriye göre yönetip Süper Cihazlar için belirli güvenlik eşiği ayarlayarak cihazları seviyelerine göre koruyor. Yalnızca katı güvenlik gereksinimlerini karşılayan cihazlar güvenlik seviyelerine karşılık gelen verilere erişebiliyor ve kullanıcıların Çoklu Cihaz İş Birliği özelliklerini gönül rahatlığıyla kullanabilmelerini sağlıyor. HarmonyOS uygulamaları, temiz bir ekosistemde güvenli bir deneyim sunduklarından emin olmak için geliştirme, yayın, kurulum ve kullanım boyunca zorlu testlerden geçiyor.

Bugünkü etkinlikte HUAWEI, yeni nesil yarı açık Aktif Gürültü Engelleme (ANC) kablosuz bluetooth kulaklık FreeBuds 4 ile birlikte iki üst düzey monitörü MateView ve MateView GT’yi de tanıttı.

HarmonyOS yükseltmesinin mevcut olduğu modellerin yanı sıra yükseltme takvimi hakkında ayrıntılar her ülke ve bölge için farklı planlanmaktadır.