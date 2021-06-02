Genel
HUAWEI, HarmonyOS 2.0 işletim sistemli yeni ürünlerini tanıttı!
Huawei bugün gerçekleştirdiği global basın toplantısında HarmonyOS 2.0 işletim sistemi kullanan ve tüketicilere tüm farklı senaryolarda birden fazla cihazda sorunsuz ve akıllı bir deneyim sağlayan bir dizi yeni ürününü yaptığı lansmanda tanıttı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Huawei, HarmonyOS 2.0’ı 2 Haziran’da tanıtacak!
Huawei online etkinliğinde, HUAWEI WATCH 3 Serisi ve HUAWEI MatePad Pro dahil olmak üzere HarmonyOS 2 destekli bir dizi cihazı tanıttı.
HUAWEI WATCH 3 Serisi: Akıllı telefon kadar güçlü, bağımsız akıllı asistan
Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı saati HUAWEI WATCH 3 Serisi, kavisli bir cam ekrana ve 316L paslanmaz çelik kasaya sahip bu şık saat, farklı basınç seviyelerini algılayan ve kullanıcı girişine yanıt olarak dokunsal geri bildirim sağlayan yepyeni bir saat kurma koluna sahip olarak karşılıyor kullanıcıları. HUAWEI WATCH 3 Serisi, akıllı telefonunuzla aynı telefon numarasını ve veri planını paylaşarak telefon görüşmeleri yapmaya ve müzik dinlemeye de olanak tanıyan özellikleriyle dikkat çekiyor.
HarmonyOS ile çalışan ilk akıllı saat olan HUAWEI WATCH 3 Serisi, çok işlevli bir seyahat asistanı hizmeti sunmak için Huawei akıllı telefonlarla doğrudan entegre oluyor. İşlevsellik, doğrudan akıllı telefondan akarak tüm yolculuk ve uçuş bilgilerini bir bakışta erişilebilir hale getiriyor. Havaalanından eve dönerken toplu taşıma kullanıldığında hem saat hem de telefon son varış noktasına yaklaşıldığını hatırlatıyor.
HUAWEI WATCH 3 Serisi, 100’den fazla egzersiz modunu destekleyen profesyonel bir fitness ve sağlık yöneticisi gibi çalışmayı destekliyor. Yeni bir yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörüyle donatılan saat, ilk kez vücut sıcaklığını ölçmeyi destekliyor. Ayrıca kan şekeri yönetimi, düşme tespiti ve SOS işlevlerini de desteklediği gibi, sağlık durumunu gerçek zamanlı izlemek ve yönetmek için de kullanılıyor. Ayrıca kullanıcının ne zaman su veya ilaç içmesi gerektiği gibi unutulması kolay detayları da hatırlatıyor.
HUAWEI WATCH 3 Serisi ayrıca HUAWEI WATCH 3 Pro için akıllı modda 5 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 21 gün süren ultra uzun bir pil ömrüne sahip. HUAWEI WATCH 3 ise Akıllı modda 3 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 14 gün pil süresine sahip.
HUAWEI MatePad Pro !
Yeni HUAWEI MatePad Pro, muhteşem bir 12,6 inç OLED FullView ekrana ve şu anda piyasada bulunan tüm tabletler arasında en yüksek olan yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip. HarmonyOS’un dağıtık veri yönetimi ve görev planlama yetenekleriyle desteklenen HUAWEI MatePad Pro ister ofiste ister çizim tahtasında olsun farklı senaryolarda kullanıcının üretkenliğini ve yaratıcılığını ikiye katlamak için akıllı telefonlar ve PC’lerle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabiliyor.
HUAWEI MatePad Pro, tablet ve PC’ler arasında Çoklu Ekran İş Birliğini de destekliyor. Ayna ve Genişlet modlarında tablet bir çizim tahtasına veya bir ekrana dönüşebiliyor. Ayrıca, cihazlar arası dosya sürüklemeyi de destekleyerek daha verimli iş birliği deneyimleri sunuyor.
Tamamen yeni etkileşim deneyimi sunuyor.
HarmonyOS ile çoklu cihaz etkileşimi, birden fazla cihazı kontrol etmeyi, bir cihazı kontrol etmek kadar basit hale getiriyor. Yeni Çoklu Cihaz Kontrol Paneli, kullanıcıların belirli senaryolara göre istedikleri cihazlara özgürce bağlamalarına olanak tanıyan sürükle bırak bütünleşik özelliği aracılığıyla basit ve sezgisel bağlantıları destekliyor.
Örneğin, gece geç saatlerde evde film izlemek istiyorsanız, tek yapmanız gereken Kontrol Panelini açıp akıllı ekran simgesini telefonunuzun simgesine sürüklemek. Böylece film doğrudan telefonunuzdan TV’ye aktarılacak. HUAWEI FreeBuds 4’ünüzü takıyorsanız, kulaklık simgesini telefon simgesine sürükleyebilirsiniz; bu noktada film, sesini FreeBuds’ınız aracılığıyla yeniden yönlendirirken akıllı ekranınızda oynatılacak. Bu durumlar, Süper Cihaz deneyiminin yalnızca basit birer örneği.
HarmonyOS’un yeni Çoklu Cihaz Görev Merkezi, uygulamaların yüklenmesine gerek kalmadan farklı cihazlar arasında istedikleri zaman geçiş yapmasına olanak tanıyarak, tüm işlevler ve hizmetlerin ihtiyaç duyulan her an ve her yerde kullanılabilir hale gelmesini sağlıyor. Kullanıcı, Süper Cihaz sisteminin parçası olan herhangi bir cihazda, diğer tüm cihazlarda çalışan görevleri görebilir. Mobil oyunlar için daha büyük bir ekran isteniyorsa, Genel Bakış Ekranını getirmek için yukarı kaydırıp fareyle üzerine tıklandığında, eğlenceye devam etmek için oyunu HUAWEI MatePad Pro’ya aktarılabilir.
Yeni HarmonyOS Ana Ekranı her zamankinden daha akıcı ve düzenli. Uygulamayı açmak zorunda kalmadan gerçek zamanlı, erişimi kolay bilgileri veya hizmetleri görüntüleyen Servis Pencere Öğeleri oluşturmak için uygulamalarda yukarı kaydırabilirsiniz. Hizmet Pencere Öğelerinin boyutunu özelleştirebilir, uygulamalara dokunabilir ve pencere öğelerini görüntülemek için yukarı kaydırabilir, bunları gizlemek için ana ekranda herhangi bir boş konuma dokunabilirsiniz. Servis Widget’ları, herhangi bir indirmeye veya yüklemeye gerek kalmadan Servis Merkezi’nden kolayca çağrılabilen ve paylaşılabilen Atomic Services’e erişmek için de kullanılabilir, bu da güncel haberler gibi işlevlere erişimi daha kolay ve rahat hale getirir.
HUAWEI HiLink, Huawei olmayan daha fazla cihazı akıllı özelliklerle donatmak için HarmonyOS Connect olarak güncellendi. Artık akıllı ev cihazları tek bir dokunuşla cep telefonunuza bağlanabilir. Örneğin telefonunuzu HarmonyOS tabanlı bir Midea fırına dokundurup, yemeğinizi anında hazırlamaya başlamak için bir tarif seçebilirsiniz. Sakladığınız yiyecek türüne göre sıcaklıklarını otomatik olarak ayarlayan Haier buzdolapları ile yemeklerinizi daha uzun süre taze tutabilirsiniz. Huawei Sağlık uygulamasındaki verilere dayanan tarifler önerebilen Joyoung soya sütü makineleriyle vücudunuz için mükemmel soya sütünü elde edebilirsiniz. Birlikte çalışan bu bağlantılar, mutfağınızı kişisel bir sağlık koçuna dönüştürebilir.
Kapsamlı performans kazanımları gizliliği daha iyi koruyarak güvenliği garanti ediyor!
HarmonyOS kullanan bir telefon, cihazda çok az depolama alanı olsa bile 36 aylık kullanımdan sonra yeni bir telefonunkine benzer okuma / yazma hızlarını koruyabilir.
Huawei, tüketicilerin gizliliğini ve güvenliğini üst seviyelere çıkarıyor. HarmonyOS, EMUI’de bulunan önde gelen gizlilik ve güvenlik teknolojilerini daha da geliştirdi. Huawei’nin temel tasarım ilkesi, yalnızca doğru kişinin doğru cihazla doğru verilere erişebilmesini sağlamak, her cihaza her erişimin güvenliğinin yanı sıra, tüm veri depolama, iletme ve kullanma eyleminin güvenilirliğini sağlamak. Çok cihazlı ortak kimlik doğrulama etkinleştirildiğinde, kullanıcılar yalnızca akıllı telefonlarındaki yüz tanıma ve taktığı saatin telefona bağlı olmasını sağlayan özel bir kontrol kombinasyonu ile telefonlarının kilidini açabilirler.
HarmonyOS, kullanıcı verilerini kategoriye göre yönetip Süper Cihazlar için belirli güvenlik eşiği ayarlayarak cihazları seviyelerine göre koruyor. Yalnızca katı güvenlik gereksinimlerini karşılayan cihazlar güvenlik seviyelerine karşılık gelen verilere erişebiliyor ve kullanıcıların Çoklu Cihaz İş Birliği özelliklerini gönül rahatlığıyla kullanabilmelerini sağlıyor. HarmonyOS uygulamaları, temiz bir ekosistemde güvenli bir deneyim sunduklarından emin olmak için geliştirme, yayın, kurulum ve kullanım boyunca zorlu testlerden geçiyor.
Bugünkü etkinlikte HUAWEI, yeni nesil yarı açık Aktif Gürültü Engelleme (ANC) kablosuz bluetooth kulaklık FreeBuds 4 ile birlikte iki üst düzey monitörü MateView ve MateView GT’yi de tanıttı.
HarmonyOS yükseltmesinin mevcut olduğu modellerin yanı sıra yükseltme takvimi hakkında ayrıntılar her ülke ve bölge için farklı planlanmaktadır.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Phillips Android TV’lere Apple TV uygulaması geliyor.
TP Vision, Apple’ın video uygulaması Apple TV’nin de Philips Andriod TV’lerde kullanılabileceğini açıkladı. Apple TV+ dahil pek çok içeriğin yer aldığı uygulamaya; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Güney Amerika’daki Philips Android TV kullanıcıları; Smart TV anasayfasından erişim sağlayabilecekler.
Göz atmak isteyebilirsiniz: HUAWEI, HarmonyOS 2.0 işletim sistemli yeni ürünlerini tanıttı!
Kullanıcılar, ödüllü diziler, filmler ve belgeseller sunan Apple TV+ video abonelik hizmetinin de yer aldığı Apple TV’de; “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “For All Mankind” ve “Servant” gibi dizilerin yanı sıra “Greyhound”, “Palmer” ve “Wolfwalkers” gibi Apple’s Originals yapımlarını da izleyebilecekler.
Kullanıcılar, Apple TV uygulaması üzerinden STARZPLAY, Acorn TV ve Noggin gibi Apple TV kanallarına erişebilir; tüm içerikleri çevrimiçi, çevrimdışı, reklamsız ve on demand olarak izleyebilirler. Ayrıca Apple TV kullanıcıları, Aile Paylaşımı aracılığıyla kişisel hesaplarını kullanarak Apple TV aboneliklerini altı aile üyesine kadar paylaşabilecekler. Kişisel seçimlere göre derlenmiş önerileri görebilir ve Apple’dan satın aldıkları içeriklere kütüphanelerinden erişebilirler.
TP Vision Avrupa CMO’su Martijn Smelt Apple TV’nin de Philips Android TV’lerde yer alması hakkında yaptığı açıklamada: “En iyi TV yayın hizmetlerinden biri olan Apple TV+ platformunu ödüllü görüntü işleme teknolojimiz sayesinde Android platformumuza ekleyebildiğimiz için çok memnunum. Ambilight sistemimiz de izleyicilere en yüksek görüntü ve ses kalitesinde Apple TV+ içeriklerini sunacak.” dedi.
Apple TV uygulaması, 2021 model Philips Android TV’lerin Smart TV ekranlarında önceden yüklenmiş olarak yerini alacak. Daha eski model Philips Android TV’ye sahip kullanıcılar(Android TV 8 ve üst sürümlerde çalışır), Apple TV uygulamasını Google Play™ uygulama mağazasından alabilirlecekler. Apple TV uygulamasına, kullanıcılar ayrıca Philips Collection uygulamasından da erişilebilirler.
Çerçeve arkasından ekrandaki görüntüyle uyumlu bir ışık halesi oluşturarak, sinematik deneyimi artıran Philips Ambilight özelliğinin yer aldığı Philips Android TV serisinin tamamı; Dolby Vision™ ve Dolby Atmos™ uyumluluklarını içeriyor. Bu sayede kullanıcılar izleme keyfini katlayacak.
TP Vision Hakkında;
TP Vision Europe B.V. (‘TP Vision’) Amsterdam merkezli, tamamı TPV Technology Limited (‘TPV’) Şirketi altında olan dünyanın önde gelen monitor ve TV üreticilerinden biridir.
Görsel-işitsel dijital eğlence dünyasında önemli bir tüketici elektronik ürünleri şirketi olan TP Vision, Philips markalı televizyonların (Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesinde seçili ülkeler) ve ses ürünlerinin Koninklijke Philips N.V. markası adı altında (dünya genelinde) geliştirilmesine, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanıyor.
TP Vision; tasarım uzmanlığını ve yenilikçi Philips TV mirasını, TPV teknolojisinin operasyonel kusursuzluğu, esnekliği ve hızıyla birleştirerek gerçekleştiriyor.
Apple Tv Hakkında;
Yeni Apple TV 4K, TV’de en sevdiklerinizi favori Apple aygıtlarınız ve servislerinizle bir araya getiriyor. Ve oturma odanızı baştan aşağı dönüştürecek olağanüstü güçlü bir deneyim sunuyor.(kaynak)
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Vodafone | Nesini Sevmiyorsunuz? #9
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz’da bu sefer bir markayı değil de ülkemizde faaliyet gösteren operatörlerden Vodafone’u konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: Turkcell | Nesini Sevmiyorsunuz? #8
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
1)kryshpz: Tarife yenileme periyodu 30 günde bir yerine 28 günde bir. Büyük çakallık yapıyorlar.
2)batu_saykun: Tarifeler falan iyide 4.5G hızı yerlerde sürünüyor.
3)g.utar: Faturayı 1 gün geciktirirsen sabah akşam arayıp taciz ediyorlar.
4)novemain: İnternet paketi bitmeye yakın olunca internet yavaşlıyor, bir bana mı öyle oluyor bilmiyorum.
5)samet_kaan06: Çok ilginçtir 3G’de iken şarj çabuk bitiyor.
6)alperkaraca44: Özellikle kırsalda rakiplere göre zayıf çekim alanı olması. Kırsalda full çekiyor görünmesine rağmen arama yapmaması.
7)24__ahmet__24: Turkcell kadar hediye vermiyor.
8)ata.lty: Wifi ile konuşma olmasa evimde telefonla görüşmeyeceğim.
9)muhsincin: Hem İstanbul Esenyurt’ta hem Şırnak Beytüşşebap’ta çekmiyor. Vizontele filminde olduğu gibi yüksek bir yere arıyorum.
10)kubranurpostaci: Aniden paket teklifi sunuyor ekranda boş bulunup kabul eden çok oldu. Sonra iptal etmek de bin mesele.
11)kralice.eclipsa: Vodafone evde internet müşterisiyim. İnternet sürekli kopuyor internete erişimim olduğunda ise vaadedilen hızın %75’lik kısmını alamıyorum. 2 yıldan uzun süreli taahhütlerde gerekçe göstermeden cayma hakkım olmasına rağmen delillerimle birlikte gittim ama hala cezayı kesiyorlar. Bunun tüketiciyi koruma kanuna aykırı olduğunu söylediğimde ise hakkımı hukuki olarak arayabileceğimi söylüyorlar. 2021 yılında kanunla belirli bir hakkımı almak için Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorunda kalmam rezillik değil de nedir?
12)canberkk58: Aşım yapmadığım halde fatura bir 42TL bir 43TL bir 44TL geliyor anlamadım her ay ya 1 er artıyor veya 1er eksiliyor tutarsız bir fatura sistemi var.
13)hasanemaa: Vodafone bayiisinden telefon aldık, almasaydık daha iyiydi. Şu telefon olabilir dedik 2 saniye sonra daha formlar doldurulmadan vazgeçtik dedik iptal etmediler. “Artık işlemlere başladık geri dönemeyiz” falan dediler, daha imza atmamışım zorla itelediler yani..
13)eenes_bayramm: Müşteri hizmetlerine ulaşmak çok zor.
14)gokay.ozbayrak: Türkiye’de sadece İstanbul Antalya İzmir ve Kocaeli bölgesine yatırım yapması, YemekSepeti harici düzgün bir kampanyalarının olmaması.
15)wadorfy: Cihaz alırken Ön ödeme talep etmesi ve piyasa da 3.000TL 3.500TL bandın da ki cihazların 4.000 ₺ ve üstün de satılması.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
realme İlk Yerli Üretimi C21’i Tanıttı
Realme, ilk yerli modeli, aynı zamanda dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip en iyi giriş segment akıllı telefonu C21’i tüketicilerin beğenisine sundu.
Bakmakta fayda var: Strix XG43UQ HDMI 2.1 monitörün yakında piyasada olması bekleniyor
Türkiye’de üretilen ve realme’nin ilk yerli üretimi olması ile dikkat çeken C21, gelişmiş özellikleriyle realme’nin var olan çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. realme C21, süper güç tasarrufu moduna sahip, yüksek kapasiteli 5.000 mAh pil özelliği ile uzun süreli kullanım deneyimi sunuyor. Süper Gece Manzarası özellikli Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu, 6,5 inç HD+ mini damla tam ekran, sekiz çekirdekli 12 NM 2.3 GHz işlemcisi ile realme C21, özellikle iyi bir giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ideal seçim oluyor.
İçindekiler
TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını Alan İlk Akıllı Telefon: realme’nin İlk Yerli Üretimi C21
Türkiye pazarına girdiği günden bu yana Türkiye’deki tüketicilerinin deneyimini arttırmak ve taleplerini her açıdan en iyi şekilde karşılamak için çalışan realme’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon C21, sektörün ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını alan akıllı telefonu olmasıyla ön plana çıkıyor. Türkiye’deki tüketicilerinin ihtiyaçlarının ve beklentilerine önem veren realme, en iyi giriş segmet telefonunu Türkiye’de üreterek yeniden bu taahhütünü yerine getirmiş oldu.
Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu
realme C21’in 13 MP ana kamerası, 4 kata kadar yakınlaştırma ve PDAF otomatik odaklama desteği sunuyor. Hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ve karanlık ortamlarda net ve daha canlı sonuçlar veren fotoğraflar çekilebilmesini sağlayan C21, ayrıntı ve renk bakımından da rakipleriyle yarışıyor. Piksel düzeyinde eşleme algoritması aracılığıyla Chroma Boost özelliğine sahip olan cihaz, renkler ve parlaklıkta düzeltmeler yaparak daha iyi bir dinamik aralık, ekran kontrastı ve canlı renkler sunuyor. Fotoğraflar için trend belirleyici özelliklerle tasarlanan selfie kamerası, yapay zeka destekli güzellik, HDR modu, portre modu ve filtre desteğiyle birlikte geliyor.
6,5 inç HD mini damla çentikli tam ekran
realme C21’in ekran/gövde oranı %89,5‘e varan 6,5 inç HD ve mini damla tam ekrandan oluşuyor. 20:9 en boy oranıyla kolayca elde tutulabilen cihaz, sosyal medyada gezinirken daha fazla içeriğin görülebilmesine olanak tanıyor.
Sekiz çekirdekli 12 nm 2.3 GHz işlemci
realme C21, MediaTek Helio G35 Gaming işlemcisiyle segmentindeki en güçlü cihazlardan birisi olarak öne çıkıyor. 2.3 GHz‘ye kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli 12 nm teknolojisiyle üretilen Helio G35, HyperEngine özelliğiyle oyun boyunca sorunsuz ve kesintisiz bir performans sunuyor.
Süper Güç Tasarrufu Moduna sahip 5.000 mAh pil
realme lab’a göre C21, 47 günlük bir bekleme süresine sahip. Süper Güç Tasarrufu Modu sayesinde sadece %5 pile ile WhatsApp 1,41 saat, YouTube 1,36 saat veya Spotify 4,78 saate kadar kullanılabiliyor.
Parmak izi kilidi ile gizliliğinizi koruyun
Arka tarafta bulunan parmak iziyle kilidi açmayı destekleyen realme C21, aynı zamanda tek tıklama veya bakışla kilidin kolayca açılmasını sağlayan yüz tanıma desteğine de sahip. Cihazın üzerinde çift SIM yuvası ve 256 GB’ye kadar genişletilebilen özel SD kart yuvası bulunuyor. Elde rahatça tutulabilen cihaz, sürtmelere ve çizilmeler karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor ve üzerinde parmak izi bulundurmuyor.
Giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ideal seçim:realme C21
realme C21, 47 güne kadar bekleme ve ters şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil, MediaTek Helio G35 işlemci, 6,5 inç geniş ekran, mini damla tam ekran, parmak izi sensörü ve çift SIM ve 256 GB‘ye kadar genişleme olanağı sağlayan microSD kart yuvasıyla birlikte geliyor. Tüm bu özellikler Türkiye’ye özel ‘Dem Siyahı’ ve ‘Boğaz Mavisi’ renkleriyle birlikte geliyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: hasanaydogdu, 6 gün önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 6 gün önce
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 1 ay önce
FreeBuds 4, Huawei tarafından yapılan lansmanla tanıtıldı
HUAWEI yeni WATCH 3 Serisi’ni tanıttı
HarmonyOS tanıtıldı, işte güncelleme alacak cihazlar!
Poco X3 Pro vs Poco X3 NFC, Hangisini Almalısınız? | Krallar Kapışıyor!
Coinbase Dogecoin’i listesine ekledi! 1 dolara ulaşılır mı?
Poco X3 Pro vs Poco X3 NFC, Hangisini Almalısınız? | Krallar Kapışıyor!
Klima Satın Alma Rehberi | Bu noktalara dikkat edin!
Vodafone | Nesini Sevmiyorsunuz? #9
Bitcoin paranın yerini alabilir mi? | Nedir bu Bitcoin!
Poco X3 Pro İnceleme | Mekanın Sahibi Geri Geldi!
Poco X3 Pro vs Poco X3 NFC, Hangisini Almalısınız? | Krallar Kapışıyor!
Klima Satın Alma Rehberi | Bu noktalara dikkat edin!
Vodafone | Nesini Sevmiyorsunuz? #9
Bitcoin paranın yerini alabilir mi? | Nedir bu Bitcoin!
Poco X3 Pro İnceleme | Mekanın Sahibi Geri Geldi!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.