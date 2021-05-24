MSI Summit E13 Flip Evo incelemesiyle karşınızdayız. Intel’in Evo programında yer alan ve kurumsal tarafta kusursuz özellikler ve tasarım sunan Summit E13 modeline yakından bakıyoruz.

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MSI Summit E13 Flip Evo özellikleri

MSI’ın kurumsal serisi ürünlerden biri olan Summit, Prestige ve Modern serilerine ek olarak profesyonellerin fazlasıyla hoşuna gidecek yhapıda geliyor. Estekik tasarım yaklaşımını altın oran ile matematikselleştiren MSI, logo yerleşimi ve ekranda 16:10 altın oran kullanarak farklılık yaratmış.

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Metal kasası CNC işleme ile özel olarak tasarlanan ürünün bizdeki siyah modelinden farklı olarak beyaz seçeneği de mevcut. E13 ve E16 olarak iki modeli bulunan cihaz, bizde 13 inç modeliyle geliyor. 13,4 inç 16:10 olarak tasarlanan ekranda 1920 x 1200 piksel bir çözünürlük yer alıyor. %100 sRGB desteği ve dokunmatik yüzeyi olduğunu belirtelim.

Intel 11. nesil Core i7 1185G7 işlemcisi 4233 Mhz 32 GB bellek ve 1 TB M.2 Gen 4 SSD yer alan cihaz kurumsal tarafın en performanslı modellerinden biri haline gelmiş. 2 adet Thunderbolt 4 ve Micro SD kart ile artırılabilir depolama desteği yer aldığını da belirtmek gerek.

Kurumsal ihtiyaçların hepsi var!

Kurumsal ürünlerin en bütük odaklarına da değinen MSI Summit E13 Flip Evo modelinde HD bir yapay zeka destekli kamera, hoparlör ve mikrofon mevcut. Böylece hem görüntünüzdeki bozulmaları, hem de ses kanadındaki gürültüler engelleniyor. Özellikle kamerasının fazlasıyla iddialı olduğunu belirtelim. Ayrıca kızılötesi sensör yer alan kamerada Windows Hello ile yüz tanıma kullanılabilir. Elbette bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.

Kamera tarafında fiziksel kamera bağlantısı tuşu sayesinde istenmeyen kamera erişimlerini ya da kamerayı bant ile kapatmak gibi işlere girişmenize gerek yok. Bu gerçekten önemli bir detayı olmuş.

Dokunmatik ekranındaki deneyimi artırmak için ise MSI Pen ile gelen Summit E13, bu konuda çok rahat, çok hassas bir deneyim vadediyor. Yazı yazmak, proje ve sunumlara not almak gerçekten bir tabletten bile kolay olabiliyor. Klavye ise normal kullanımlarda çok rahat, ses çıkarmayan ve arkadan aydınlatmalı olması sayesinde kolay bir deneyim sunuyor.

Ses çıkarmayan demişken; cihaz gerçekten 35 db altında kalan gürültüsü ile en sessiz yerde bile performanslı bir çalışma desteği de sunduğunu söyleyelim. 1,35 kg ağırlığı ile de tam bir taşınabilir, şık ve performanslı iken sessiz çalışan iş istasyonu olmayı başarıyor.