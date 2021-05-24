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KULAKLIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI MI? | Prof. Dr. Murat Karaman açıklıyor!
Kulaklıklar kulak sağlığı için zararlı mı? Sorusunu geçtiğimiz Cuma Raporu yayınlarından birinde masaya yatırmıştık. Aydoğan’ın yaşadığı kulak tıkanıklığından çıkan bu süreç sonucunda bu konuyu uzmanına sorduk.
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KULAKLIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI MI? | Prof. Dr. Murat Karaman açıklıyor!
Acıbadem Altunizade Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastaıkları Uzmanı ve aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi KBB dalında öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Murat Karaman kulaklıkların nasıl kullanılması gerektiği, TWS kulaklıklar ve kulak üstü kulaklıkların zararları ve kullanım şekillerini aktarıyor.
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Aksesuar
BUKALEMUN GİBİ FARE! | SteelSeries Rival 5 incelemesi
SteelSeries Rival 5 incelemesiyle karşınızdayız. SteelSeries’in sevilen Rival serisi Rival 5 ile yenilendi. Her oyuna göre düzenlenebilen yapıdaki Rival 5, aynı zamanda hafifliği ile dikkat çekiyor!
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BUKALEMUN GİBİ FARE! | SteelSeries Rival 5 incelemesi
85 gram ağırlığındaki ürün ABS kaplama ile tutuşunuzu rahatlatıyor. Aynı zamanda 2 metre örgülü kablo ile uzak USB noktasına da rahatlıkla ulaşması sağlanmış. SteelSeries IP54 mekanik anahtar kullanan Rival 5’te 80 milyon tıklama ömrü de mevcut. Üzerinde programlanabilir 9 tuş ile LOL, CS:GO, WOW, Fortnite gibi oyun türü fark etmeksizin tüm oyunlara göre ayarlayabilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Şekli itibarıyla sağ ele göre dizayn edilen SteelSeries Rival 5, aynı zamanda pence, avuç içi ya da parmak ucu şeklinde dilediğiniz gibi kullanımlara da rahatlıkla uyum sağlıyor.
TrueMove Air sensörü ile 100–18.000 CPI, 400 IPS, 40G hızlanma ve 1000Hz / 1 ms tarama özellikleri barındıran Rival 5’in detayları videomuzda.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Dizüstü Bilgisayar
KUSURSUZ İŞ BİLGİSAYARI | MSI Summit E13 Flip Evo
MSI Summit E13 Flip Evo incelemesiyle karşınızdayız. Intel’in Evo programında yer alan ve kurumsal tarafta kusursuz özellikler ve tasarım sunan Summit E13 modeline yakından bakıyoruz.
MSI Summit E13 Flip Evo modeli detaylarına bakmak ve fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/ea795a39
KUSURSUZ İŞ BİLGİSAYARI | MSI Summit E13 Flip Evo
MSI Summit E13 Flip Evo özellikleri
MSI’ın kurumsal serisi ürünlerden biri olan Summit, Prestige ve Modern serilerine ek olarak profesyonellerin fazlasıyla hoşuna gidecek yhapıda geliyor. Estekik tasarım yaklaşımını altın oran ile matematikselleştiren MSI, logo yerleşimi ve ekranda 16:10 altın oran kullanarak farklılık yaratmış.
Metal kasası CNC işleme ile özel olarak tasarlanan ürünün bizdeki siyah modelinden farklı olarak beyaz seçeneği de mevcut. E13 ve E16 olarak iki modeli bulunan cihaz, bizde 13 inç modeliyle geliyor. 13,4 inç 16:10 olarak tasarlanan ekranda 1920 x 1200 piksel bir çözünürlük yer alıyor. %100 sRGB desteği ve dokunmatik yüzeyi olduğunu belirtelim.
Intel 11. nesil Core i7 1185G7 işlemcisi 4233 Mhz 32 GB bellek ve 1 TB M.2 Gen 4 SSD yer alan cihaz kurumsal tarafın en performanslı modellerinden biri haline gelmiş. 2 adet Thunderbolt 4 ve Micro SD kart ile artırılabilir depolama desteği yer aldığını da belirtmek gerek.
Kurumsal ihtiyaçların hepsi var!
Kurumsal ürünlerin en bütük odaklarına da değinen MSI Summit E13 Flip Evo modelinde HD bir yapay zeka destekli kamera, hoparlör ve mikrofon mevcut. Böylece hem görüntünüzdeki bozulmaları, hem de ses kanadındaki gürültüler engelleniyor. Özellikle kamerasının fazlasıyla iddialı olduğunu belirtelim. Ayrıca kızılötesi sensör yer alan kamerada Windows Hello ile yüz tanıma kullanılabilir. Elbette bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.
Kamera tarafında fiziksel kamera bağlantısı tuşu sayesinde istenmeyen kamera erişimlerini ya da kamerayı bant ile kapatmak gibi işlere girişmenize gerek yok. Bu gerçekten önemli bir detayı olmuş.
Dokunmatik ekranındaki deneyimi artırmak için ise MSI Pen ile gelen Summit E13, bu konuda çok rahat, çok hassas bir deneyim vadediyor. Yazı yazmak, proje ve sunumlara not almak gerçekten bir tabletten bile kolay olabiliyor. Klavye ise normal kullanımlarda çok rahat, ses çıkarmayan ve arkadan aydınlatmalı olması sayesinde kolay bir deneyim sunuyor.
Ses çıkarmayan demişken; cihaz gerçekten 35 db altında kalan gürültüsü ile en sessiz yerde bile performanslı bir çalışma desteği de sunduğunu söyleyelim. 1,35 kg ağırlığı ile de tam bir taşınabilir, şık ve performanslı iken sessiz çalışan iş istasyonu olmayı başarıyor.
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Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
FİYAT/PERFORMANS LAPTOP’U ARAYANLAR İÇİN! | Acer Aspire 5
Acer Aspire 5 incelemesini bu sefer farklı formatta yaptık. Aydoğan teknik Dilşah ise deneyim aktardığı videomuzda AMD Ryzen 4500U işlemcisini barındıran laptopa göz atıyoruz.
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Ekran ve Kasa:
- 15.6 inç Full HD Ekran
- Metal Üst Kapak
- 17,95 mm incelik
- Ergonomik Menteşe Tasarımı
- Acer TrueHarmony Ses Sistemi
Donanım ve Depolama;
- AMD Ryzen 5 4500U
- AMD Radeon Graphics
- 8 GB RAM
- 256 GB SSD
- Wİ-Fİ 6
Bağlantı Portları:
- 3 Adet USB Type-A Bağlantı Portu
- 1 adet Type-C bağlantı portu
- 3.5 mm kulaklık girişi
- HDMI Portu
- RJ45 Portu
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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