Kim Philips The One TV Kullanmak İster – Ufuk Tükenmez

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İnceleme
200 TL’ye YÜKSEK BASS veren kulaklıklar! | BlitzWolf FYE 7 ve 6
Bugünkü videomuzda, BlitzWolf markasının FYE7 ve FYE6 tam kablosuz kulaklıklarının incelemesini yapıyoruz.
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BlitzWolf markası, Banggood içerisinde bulunan firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Markanın yeni nesil iki kulaklığı olan FYE7 ve FYE6 vermiş olduğu yüksek ses deneyimi ile rakiplerine oranla öne çıkıyor.
BlitzWolf BW-FYE6 özellikleri
Cihazın dış tasarımında ABS Plastik kullanılmış. Bu materyal açıkçası kolay çizilebiliyor ama esnek yapıda olduğu için kolay kolay kırılmıyor. Ayrıca, bu malzemeye metal hissiyatı verilmiş. Ayrıca günümüz telefonlarının vazgeçilmezi haline gelen Type-C’de modele dahil edilmiş.
Böylece kulaklığın kablosunu yanınızda taşıma derdiniz olmuyor. FY6 modelinde kulaklıklar tek başına 4.1 gram ağırlığa sahipken şarj ünitesinin ağırlığının 53 gram olduğunu görüyoruz.
Tam kablosuz kulaklık, kutu hariç 3,5 ile 4 saat arası şarj süresi sunarken kutuyla birlikte bu rakamlar 24 saati geçebiliyor. Cihazda IPX6 sertifikası bulunuyor. Bu da cihaza yağmura karşı dayanıklılık katıyor.
FYE6 serisinde Grafen Diyafram denen özel bir diyafram açıklığı mevcut. Çok orkestralı parçalarda her enstürman sesini ayrı ayrı duyabilirsiniz.
BlitzWolf BW-FYE7 özellikleri
Kulaklıkların ağırlığı 5 gram, şarj kutusunun ağırlığı 55 gram. Toplamda 65 gram bir ağırlığı var. Kulaklıkların oynatma süresi tek başına 6 saati geçebiliyor, üniteyle birlikte 16 saati aşıyor.
Toplam bekleme süresi ise 120 saat. 6 saat telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Kulaklıklar toplamda 2 saatte şarj oluyorlar Bu cihazda IPX4 sertifikası bulunuyor. FYE7 de çift sürücü kullanılmış basslar kuvvetli ama tizler kulak tırmalıyor.
Bu kulaklıklarda da dinamik sürücüler bulunuyor. Sesi yüksek tutalım derken biraz abarttıklarını düşünüyorum. Sesi sona getirdiğiniz zaman bass’lar kuvvetli geliyor ama şarkı içerisindeki dinleme zevkini düşürüyor. Etraftaki çalgıları ve arka fondaki sesleri iyi alamıyorsunuz.
Kulaklıkları indirimli almak için kodlar:
BlitzWolf FYE7 modeli için: BGHardwareFYE7
BlitzWolf FYE6 modeli için: BGHardwareFYE6
Video
Görmeden puan ver: Tam kablosuz kulaklıklar (Redmi Airdots, AirPods ve dahası)
Yeni bir deney videosu ile karşınızdayız. Bu videoda, ofis çalışanlarımız ne olduklarını bilmeden tam kablosuz kulaklıklarla müzik dinleyecek ve ürünleri puanlayacak. Bakalım kim, hangi kulaklığı beğendi?
Hangi kulaklıkları kullandık?
Ofisimizde yer alan Redmi AirDots, Apple AirPods, Huawei Freebuds 3, Blitzwolf BW-FYE7 ve QCY T3 modellerini kullandık. “Şu kulaklık neden yok?” sorusunun cevabı, ofisimizde olmaması 🙂
Sizden Gelenler
Bu senenin markası hangisi olur? – Sizden Gelenler #57
Sizden Gelenler #57 serimizin bu bölümünde de her zaman olduğu gibi sizlerin sosyal medya hesaplarımız ve HWP Muhabbet grubu üzerinden sorduğunuz soruları cevaplıyoruz.
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Sizlerden gelen soruların dakikalarını çıkartıp zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya teşekkür ederiz.
Sizden Gelenler #57 soruları;
0:13 Keyifler nasıl?
1:05 Sorum Yıldıray abiyle cihaz incelemesi yapmayı düşünüyor musunuz acaba?
2:20 Bir Android telefonunda telefonun ram değeri mi yoksa işlemcisi mi daha önemli?
4:20 Realme bu ay Türkiye pazarına giriş yapacak diye biliyorum. Realme hakkındaki fikirlerinizi paylaşır mısınız? Türkiye pazarında nasıl bir etkisi olur sizce?
7:05 Öğrenci arkadaşlara hangi ipad modelini önerirsiniz ve tabletlere bakışınız nedir?(işlevsellik)
11:06 Kanayan yaraya parmak basacağım: şu hızlı şar adaptörleri. Kimisi 2a, 2.1a, 5a. Sürüyor gidiyor. Adaptörümüzü ezkaza kaybettik ya da bozuldu. Telefoncular “Al ya! Bu doldurur” diye sattıkları ya bozuluyor ya da 5 saate doldurmuyor. Hwp hangi markayı önerir ve nasıl alım yapılmalı? Şahsen Çin’den aldığım ugreen, Tr’den temin edilecek Anker ve spigen benim denediğim adaptörler. Herkesin aklında da şu soru var orijinalinde 5a var ben buna daha üstü bağlarsam pil performansı düşer mi çabuk yıpranır mı?
15:13 Xiaomi markası çalışanları için düzenli sağlık kontrolü sağlıyor mu? Malum sar değerleri çok yüksek. Biz tek cihaz kullanırken sorun hafif gözüküyor. Bu insanlar o kadar cihaz içinde saatlerde duruyor. Sizce zararlı değil mi?
17:32 Mı note 10daki 730g işlemcisinin kameraya yettiğini düşünüyor musun?
19:08 Vikipedi ne zaman açılır bilginiz var mı?
19:56 2019’un size göre en aktif, dolu dolu geçiren her modeli ses getiren, konuşulan model (Marka) hangisi veya hangileriydi?
22:21 Akıllı telefon dünyası sizce bir doyuma ulaştı mı?
24:06 Sizce yerli arabanın en iyi ve en kötü yönü nedir? Neden alınır, neden alınmaz? Ersin’in cevabını özellikle merak ediyorum.
31:11 Bu sene mobil alanda en büyük yeniliği getirecek ve konuşulacak marka hangisi olur?