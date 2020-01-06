Kim Philips The One TV Kullanmak İster – Ufuk Tükenmez

Bugünkü videomuzda, BlitzWolf markasının FYE7 ve FYE6 tam kablosuz kulaklıklarının incelemesini yapıyoruz.

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BlitzWolf markası, Banggood içerisinde bulunan firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Markanın yeni nesil iki kulaklığı olan FYE7 ve FYE6 vermiş olduğu yüksek ses deneyimi ile rakiplerine oranla öne çıkıyor.

BlitzWolf BW-FYE6 özellikleri

Cihazın dış tasarımında ABS Plastik kullanılmış. Bu materyal açıkçası kolay çizilebiliyor ama esnek yapıda olduğu için kolay kolay kırılmıyor. Ayrıca, bu malzemeye metal hissiyatı verilmiş. Ayrıca günümüz telefonlarının vazgeçilmezi haline gelen Type-C’de modele dahil edilmiş.

Böylece kulaklığın kablosunu yanınızda taşıma derdiniz olmuyor. FY6 modelinde kulaklıklar tek başına 4.1 gram ağırlığa sahipken şarj ünitesinin ağırlığının 53 gram olduğunu görüyoruz.

Tam kablosuz kulaklık, kutu hariç 3,5 ile 4 saat arası şarj süresi sunarken kutuyla birlikte bu rakamlar 24 saati geçebiliyor. Cihazda IPX6 sertifikası bulunuyor. Bu da cihaza yağmura karşı dayanıklılık katıyor.

FYE6 serisinde Grafen Diyafram denen özel bir diyafram açıklığı mevcut. Çok orkestralı parçalarda her enstürman sesini ayrı ayrı duyabilirsiniz.

BlitzWolf BW-FYE7 özellikleri

Kulaklıkların ağırlığı 5 gram, şarj kutusunun ağırlığı 55 gram. Toplamda 65 gram bir ağırlığı var. Kulaklıkların oynatma süresi tek başına 6 saati geçebiliyor, üniteyle birlikte 16 saati aşıyor.

Toplam bekleme süresi ise 120 saat. 6 saat telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Kulaklıklar toplamda 2 saatte şarj oluyorlar Bu cihazda IPX4 sertifikası bulunuyor. FYE7 de çift sürücü kullanılmış basslar kuvvetli ama tizler kulak tırmalıyor.

Bu kulaklıklarda da dinamik sürücüler bulunuyor. Sesi yüksek tutalım derken biraz abarttıklarını düşünüyorum. Sesi sona getirdiğiniz zaman bass’lar kuvvetli geliyor ama şarkı içerisindeki dinleme zevkini düşürüyor. Etraftaki çalgıları ve arka fondaki sesleri iyi alamıyorsunuz.

Kulaklıkları indirimli almak için kodlar:

BlitzWolf FYE7 modeli için: BGHardwareFYE7

BlitzWolf FYE6 modeli için: BGHardwareFYE6