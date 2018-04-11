Philips TV 2018 koleksiyonunu tanıttı

Philips TV, Must Nişantaşı’nda gözler önüne serdiği yeni Ambilight serisi ile 2018 model ürünlerini tanıttı. Eşsiz bir renk odağıyla görkemli Ambilight deneyimi sunan Philips TV, 2018 koleksiyonundan OLED 873, 7503 ve 8503 serileriyle karşımıza çıkıyor.

Philips TV 2018 koleksiyonu neler sunuyor?

Hem manuel ayarlanabilen, hem de ekrandaki görüntüye uyum sağlayan Ambilight özelliğiyle konuklardan büyük ilgi gören yeni koleksiyon için TP Vision Pazarlama Direktörü Can Göver; “Philips TV’nin ilhamı, tasarıma olan tutkusundan geliyor. Kaliteli malzemeler aracılığıyla dayanıklılığı temsil eden ürünlerimizde, gösterişten uzak bir tasarım ihtiyacı esas alındı. Ürünler, moda ve trendlerin üstünde olan bir tasarım ve kalite anlayışını ifade ediyor” dedi.