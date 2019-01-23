Philips televizyonları, Abbey Road Studios’un resmi TV ortağı seçildi

Müzik kayıt ve prodüksiyon tesisi Abbey Road Studios; Philips TV’lerin tasarımı, satışı, pazarlaması ve üretimi konusunda marka imtiyaz sahibi olan TP Vision’la yeni bir stratejik ortaklık başlatıldığını duyurdu. Ortaklık, Abbey Road ve TP Vision’ın yüksek kalitelerini birleştirerek mükemmelliği ortaya çıkarıyor.

İlginizi çekebilir: Samsung yeni 970 EVO Plus NVMe SSD modelini duyurdu

“TP Vision ve Abbey Road Studios mükemmeliyetçiliğinden şahane bir ortaklık doğacak”

Abbey Road Studios ve TP Vision arasında gerçekleşen resmi ortaklık kreatif içeriklerin yanı sıra; stüdyolarda etkinlikler, özel aktiviteler ve ayrıca Abbey Road stüdyolarının dünyaca ünlü canlı yayın odalarında, kontrol odalarında ve herkese açık alanlarında farklı boyutlarda çok sayıda Philips TV kullanılmasını kapsıyor.

Abbey Road Studios’la kurulan ortaklığın markanın Avrupa mirasını güçlendirmesinin yanı sıra; hassas işçilik, inovasyon ve Avrupa kalitesini sağlamlaştırdığını söyleyen TP Vision Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Matijn Smelt, konuyla ilgili düşüncelerini “Değerlerimizi ve tutkularımızı paylaşan, en yüksek kalitedeki Avrupalı markalarla çok sayıda güçlü iş ortaklığını başarılı bir şekilde oluşturduk. Abbey Road Studios, onlarca yıldır müzik prodüksiyonda en iyileri temsil eden efsanevi bir markadır. TP Vision ile benzer mükemmelliyetçilik vizyonlarından doğacak ortaklık hepimizi çok heyecanlandırıyor” sözleriyle ifade etti.

Abbey Road Studios adına yorumda bulunan İş Ortaklığı Başkanı Jeremy Huffelmann ise konuyla ilgili “Teknik mükemmeliyet taahhüdümüzün yanında, inovasyon ve ustalık tutkumuzu paylaşan Philips’le yeni bir ortaklığa adım atmaktan dolayı çok mutluyuz. TP Vision işbirliği çerçevesinde müşterilerimize mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için stüdyo içi görsel-işitsel hizmetlerimizi arttırmaya devam ederken, Abbey Road’un kalbinde yatan sesin ve vizyonun kesişme noktasını daha fazla inceleyebileceğiz” dedi.