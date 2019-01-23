Samsung yeni 970 EVO Plus NVMe SSD modelini duyurdu

Samsung Electronics NVMe (Non-Volatile Memory Express) SSD portföyüne en son eklediği Samsung 970 EVO Plus modelini tanıttı. Sektör lideri performans ve 2 TB’a varan kapasitesi ile Samsung 970 EVO Plus, yüksek performanslı depolama alanında çıtayı yükselterek BT profesyonelleri, teknoloji tutkunları ve oyuncuların yoğun iş yüklerini daha kolay halletmelerini sağlıyor.

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Yazma/Okumada yüksek hız!

Samsung Electronics Türkiye’nin Veri Depolama Ürünlerinden Sorumlu Müdürü İsa Tolu yaptığı açıklamada; “2015’te tüketici pazarına ilk NVMe SSD modelini sunduğumuzdan beri, Samsung olarak SSD tasarımı ve performansındaki teknik sınırları zorlamaya devam ediyoruz. Samsung’un en yeni beşinci nesil V-NAND teknolojisine sahip olan 970 EVO Plus; 4K içerik düzenleme, 3D modelleme, simülasyonlar ve yeni nesil oyunlar gibi zorlayıcı görevler için kendi sınıfında rakipsiz bir performans sunuyor” dedi.

Samsung’un en gelişmiş V-NAND yongalarını ve optimize edilmiş aygıt yazılımını kullanan 970 EVO Plus, bir önceki 970 EVO modeline göre performansta (yazma hızında %57’ye varan) ve güç verimliliğinde önemli artış gösteriyor. Yeni sürücü 3500 MB/s’ye varan sıralı okuma ve 3300 MB/s’ye ulaşan sıralı yazma hızı sunuyor. Rastgele okuma hızı 620.000 IOPS’a, rastgele yazma hızı ise 560.000 IOPS’a kadar çıkabiliyor.

Kullanıcılar, modern bilgisayarların çoğunda bulunan PCIe Gen3 x4 arayüzünü kullanan kompakt M.2 formuna sahip 970 EVO Plus ile cihazlarını kolayca güçlendirebilecek. 970 EVO Plus ayrıca beş yıl veya 1200 TB yazma garantisi sunuyor.

970 EVO Plus; 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasite seçenekleri ile tüm dünyada satışa sunulacak. 2 TB kapasiteli model ise Nisan ayında piyasaya çıkacak. Üreticinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatları 619 TL’den başlıyor.