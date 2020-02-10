Philips, sporculara özel kulaklıklarını satışa sundu!

Philips, kablosuz, kulak üstü ve kulak içi kullanıma uygun sporculara özel kulaklık modellerini piyasaya sürdü. Philips, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansmanda yeni spor serisi SH402 kulak üstü, SN503 kulak içi ST702 true wireless modellerini tanıttı.

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Philips Spor kulaklık serisi; sporcuların performanslarını artırarak daha doğru ve daha uzun antrenman yapabilmeleri için gereken tüm özelliklere sahip.

SN503 – Dünyanın önde gelen sağlık uygulamalarıyla uyumlu!

SN503, kusursuz ses özelliğinin yanı sıra; Apple Health Kit, Google Fit, Runkeeper, Pola Beat, Runtatstic, Codoon ve Endomondo gibi dünyanın önde gelen uygulamalarıyla da uyumlu çalışıyor. En küçük kulak içi kalp atışını dahi algılayan hızlı monitöre sahip. Ekrana bakmadan gerçek zamanlı sesli geri bildirim veren ürün; 6 saat dayanıklı, su geçirmez ve 15 dakikada şarj edilerek bir saat antrenman sağlama özelliğiyle piyasaya sürüldü.

Kulak içine kusursuz uyum sağlayan değiştirilebilir yumuşak, güvenli ve konfor sağlayan üç başlık bulunuyor. Daha net ses ve daha iyi bas ayarı, kusursuz ses yalıtımı sunan kulaklığımız aynı zamanda Bluetooth cihazlarla da otomatik entegre olan akıllı eşleştirme teknolojisine sahip. 6 mm neodimyum akustik sürücüler bulunan SN503 modelinde net ses için üzerinde bulunan dahili mikrofonda eko oluşması önlenebiliyor.

6 saatlik kesintisiz müzik performansı sunan giyilebilir cihazımızda IPX5 suya ve tere karşı dayanıklılık sertifikası da konumlandırılmış.

ST702 – Philips kulaklıklar, kendini temizleyebiliyor!

Hareket halindeki kişinin kulaklığının ıslanmasından daha doğal bir şey yok elbette. ST702, IPX5 standart su yalıtımı özelliği ve kılıfıyla hem temizliyor hem de şarj ediyor. Tek bir şarjla 6 saat, kılıfla 18 saate kadar çalma süresi yakalamak mümkün.

UV temizle özelliği sayesinde tam kablosuz kulaklık, kılıfta kendini temizleyebiliyor. IPX5 suya ve tere karşı dayanıklılık sunan kulaklığımız ayrıca, taşınabilir şarj kutusuyla ekstra şarja da ihtiyaç duymuyor. Bir kerelik şarjla 6 saat kesintisiz kullanım vadeden kulaklığımız bu sayede 18 saatlik performans sunabiliyor. Hızlı şarj özeliğiyle de 15 dakika şarjla 1,5 saat ekstra performans da verebiliyor.

6 mm’lik neodimyum sürücülere sahip hoparlörler barındıran cihazımızda, içerisindeki donanımla mükemmel ses kalitesi ve daha belirgin baslar yaratabiliyor. Bluetooth cihazlarla, otomatik bağlanabilirlik özelliklerine sahip ST702’de gelen aramalar kulaklık üzerinden kontrol edilebiliyor.

Kulaklığın üzerinde bulunan lastikler sayesinde güvenli ve konforlu kullanım vadediyor. Mükemmel kulaklık içi uyum amacıyla farklı boyutlarda, değiştirilebilen 3 adet başlık bulunuyor. Gürültü önleyici teknolojiler sunan kulaklık, üst düzey ses yalıtımı oluşturabiliyor.

SH402 –Kalabalıkta spor yapanlar için tasarlandı!

Kablosuz kulak üstü kulaklıklar; ses yalıtımı, uzun süre performans gösterebilmesi ve ses kalitesiyle kalabalıkta spor yapanlar için vazgeçilmezlerde en üst sıralarda. SH402 tüm bu özellikleriyle kullanıcılarına gerçek serinliği vaad ediyor. Aynı zamanda IPX4 özelliği sayesinde su sıçramasına ve tere dayanıklı.

20 saat dinleme süresi sunan kulaklık, içerisinde bulunan yapı sayesinde kulaklarınızı hiçbir şekilde terletmiyor. IPX4 su sıçramasına ve tere karşı dayanıklılıkla birlikte, cihaz herhangi bir hasar da almıyor.

40mm neodimyum akustik sürücülere sahip SH402 modelinde pasif gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, üst düzey bas ve ayrıntılı ses sunabiliyor. Bunların dışında, yankı giderme ve Bluetooth cihazlarla otomatik entegrasyon da cihazımıza dahil edilmiş durumda.