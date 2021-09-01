Philips Fidelio T1 Sunduğu Özelliklerle Dikkat Çekiyor

Philips birçok ödül kazanan OLED+ premium TV ailesi, OLED+986 ve OLED+936 modelleriyle genişledi. Yüksek görüntü kalitesi için yüksek çıkışlı OLED paneller ve 5.nesil P5 Yapay Zeka Çoklu Görüntü İşleme Motoru özel olarak geliştirilmiş. Yeni OLED+ modellerde iyileştirilmiş çoklu hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi, Tweeter-on-Top teknolojisi, Continuum konileri ve Dolby Atmos sürücüler bulunuyor.

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Televizyon pazarındaki gelişmelerin gerçek anlamda “akılda kalıcı” olarak anılması her zaman pek mümkün olamıyor. Philips TV’nin Bowers & Wilkins ses işbirliğiyle geliştirdiği OLED+ modeller tam olarak bu tanıma uyuyor. İki marka; OLED+ modeliyle bir televizyonda olabilecek en iyi özellikleri bir araya getirdi. Yeni OLED+986 ve 2021-2022 EISA En iyi Ev Sineması Televizyonu ödüllü OLED+936 televizyon pazarında performans çıtasını yukarı çıkartıyor. Kendi alanında liderliğe oynayan bu iki marka, teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve ürün gelişimi için gerekli tüm anahtar bileşenleri iyileştirmeye odaklanıyor.

Serinin yeni çıkacak Philips OLED+986 ve OLED+936 modelleri; OLED panel, %20 oranda azaltılmış tepe ışığı, ikiz çipli, 5.nesil P5 Akıllı Çift Görüntü İşleme Motoru sayesinde daha keskin, net, doğru renkler ve daha gerçekçi cilt tonunun yanında tüm kaynaklar için daha iyi kontrast sunuyor. Televizyonlarda bulunan ‘’Dolby Bright Mode’’da bu özelliklerin yanında seyir sevkini arttırıyor. 5.nesil P5 Yapay Zeka; hali hazırda mevcut beş farklı yapay zeka kategorisine ‘Film Detection Modu’ eklerken, televizyonda bulunan ortam zekası da hem SD hem de HDR içeriklerinde kontrastı ortam ışığına göre ayarlıyor ve iyileştiriyor.

Philips TV’ler başlıca tüm HDR formatlarını destekleyen sayılı markalardan biri olmaya devam ediyor. HLG, HDR10 ve HDR+10 uyumluluğunun yanında OLED+986 ve OLED+936 modellerinde bulunan HDR10+ Adaptive’le dinamik verinin gerçek zamanlı ortama uygun ışıklandırmayla parlaklık ve canlılık seviyesini iyileştiriyor. Bu şekilde doğadaki canlı renkler ve koyu renk sahnelerdeki detaylar çok daha net bir şekilde görüntüleniyor.

TV’lerde bulunan dört taraflı Ambilight sistem sayesinde oyun severler de çok daha etkileyici bir oyun deneyimi yaşıyor. HDMI 2.1 bağlantısı; VRR, Freesync Premium & G-Sync uyumluluğuyla birleşerek oyun deneyimi için özel olarak tasarlanmış. Fast Motion Clarity özelliği sayesinde, oyun süresince sahneler arası geçişler daha yumuşak ve gerçekçi hale getirilmiş. Genellikle 50Hz olan gerçek ekran yenileme, bu modellerde 100Hz’ye çıkartılarak ışık titremeleri de iyileştirilmiş durumda.

Profesyonel seviye kalibrasyonu ve otomatik renk kalibrasyonuna kolay erişim sağlayan Calman Ready özelliğiyle, televizyondaki renkler endüstrinin kabul ettiği mutlak renk doğruluğuna ulaşıyor. En iyi Avrupa Dizaynının başlıca göstergeleri olan Kvadrat kumaş, cam, metal ve Muirhead deri detaylar içeren premium uzaktan kumandası dikkat çekiyor.

Daha etkileyici görüntü, daha yüksek performanslı ses kalitesi

OLED+936 ve OLED+986 modelleri, şimdiye kadar üretilmiş en iyi ses sistemini elde etmek amacıyla Bowers & Wilkins hoparlörlerle tasarlanmış. İki modelde de daha verimli bir ses kapasitesi için özel olarak geliştirilmiş Dolby Multistream Decoder, HDMI ve eARC özellikleri yer alıyor.

Kendi sert, krom metal muhafazasına monte edilmiş olan Tweeter-on-Top da tüm bu mekanizmayı destekliyor. TV’de bulunan tweeterlar ilk olarak Bowers & Wilkins tarafından tasarlanan ve 800 model Diamond Serisi’nde kullanılan akustik olarak açık bir tasarıma sahip.

Philips OLED+936 – Televizyondan Daha Ötesi

OLED+936, kullanıcılarına görüntü kalitesi performansını geliştirilmiş ses sistemiyle birleştirmeyi garanti ediyor. Televizyonun sunduğu ses kalitesi sayesinde kullanıcılarına müzik sistemi olarak kullanım tercihi de sunuyor. Hoparlörler yine TV’nin altında bulunan sabit bölmede. Tweeter-On-Top sürücüsü, şirketin ünlü metal Nautilus tübüyle artan güç çıkışından ısı dağılımını doğru yapmak amacıyla özel olarak tasarlanmış. Üç adet 100mm’lik orta/bas sürücüsü, Continuum konilere ek olarak ses bobini ve bileşenlerini içeriyor.

Yeni sistem sayesinde OLED+’ler artık daha yüksek çözünürlük ve ses performansına sahip. Kullanıcının isteğine göre, daha etkileyici bir bas aralığı ve performansı için OLED+986 ve OLED+936 modelleri harici derin bas hoparlörlerine de bağlanabiliyor. OLED+986 modeli; dört taraflı Ambilight özelliği ve yeni nesil Dolby Atmos kodlama, Atmos Virtualizer özelliklerini de barındırıyor.

OLED+936 modeliyle Daha Üst Seviyede Dolby Atmos

Türkiye’de Ekim ayından itibaren 65’’ ekran boyutlarıyla satışa sunulacak olan OLED+936 model TV’lerde bir önceki modele göre birçok iyileştirme yapılmış. Kapsamlı iyileştirmeler arasında yeni yüksek kaliteli geçiş bileşenleri, her üç tweeter için kaplamalar, özel bas sürücüsü için 100mm x 65mm’lik koni ve bas için daha güçlü mıknatıs, yeni ses bobinleri, dört adet orta seviyede sürücü, yeni profil konisi ve yeniden yerleştirilmiş Atmos yükseltme birimleri yer alıyor. 3.1.2 sisteminin genel sonucu olarak daha yüksek çözünürlüklü olan televizyon, bulunduğu odanın enerjisini yükseltiyor.

Birbirinden ayrı olan sabit hoparlör, muhafazası istenmeyen ses yankısını kontrol etmek amacıyla elyaf takviyeli ABS’lerden üretilmiş. Muhafaza, setin masa üstü standı olarakta işlev görebilmesi amacıyla metal açılı bir kolla birleşiyor. Model OLED+986’da olduğu gibi duvara monte edilerek de kullanılabiliyor. Kullanıcılar Film, Oyun veya Kişisel Modlar arasından seçim yaparken, televizyon otomatik olarak ‘yükselme sürücülerini’ aktifleştiriyor ve Atmos harici içeriklerde de Dolby Atmos deneyimi yaşanabiliyor. Bu modelde en sürükleyici TV izleme deneyimini kullanıcılarına sunmak amacıyla Dolby Atmos ses performansı, Philips’in dört taraflı Ambilight teknolojisiyle birleşiyor.