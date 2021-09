Coinbase’deki Bitcoin Bakiyesi 4 Yılın En Düşük Seviyesinde! Anlamı Ne?

Bitcoin fiyatı 47.188 dolardan işlem görüyor ve konsolidasyon aşamasına 50 bin doların altında devam ediyor. Lider kripto para birimi geçen hafta 50 bin doları aşarak 3 ayın en yüksek seviyesi olan 50.400 dolara ulaştı ancak kilit direncin üzerindeki konumunu sağlamlaştıramadı. O zamandan beri 45.000-50.000 dolar aralığında işlem görerek bölgede önemli bir zincir üstü destek oluşturdu. BTC fiyatı çok az ivme gösterirken, döviz çıkışları artmaya devam etti. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase’deki Bitcoin bakiyesi de şu an Aralık 2017 tarihindeki kadar düşük. Peki bunun anlamı ne?

Bitcoin fiyatınındaki büyük hareketleri tahmin ve takip edebilmenin en önemli yollarından biri borsalardaki Bitcoin miktarının izlenmesidir. Yüksek bir sayının olması, işlem görecek daha fazla Bitcoin olduğu anlamına gelir.

Coinbase kripto para borsası, mayıs çöküşünden sonra ılımlı girişlerin ardından geçtiğimiz hafta önemli bir Bitcoin çıkışı gördü. Çıkış, Coinbase’in Bitcoin rezervinde 700.000 BTC’ye ulaşan önemli bir düşüşe yol açtı. Coinbase’deki BTC bakiyesi en son Aralık 2017’de BTC fiyatının yeni bir ATH’ye ulaştığı zaman bu kadar düşüktü. Coinbase’deki BTC arzındaki bu önemli düşüş, borsayı bol miktarda kullanan balinaların ve hatta kurumsal yatırımcıların işi olabilir. Tüccarlar fiyatta bir artış beklediğinden, borsalardan BTC çıkışı yükseliş sinyali olarak görülüyor. Arz şoku, en iyi kripto para biriminin 50 bin dolarlık kilit direnci aşmasına yardımcı olabilir.

Diğer yandan Coinbase’deki BTC bakiyesinin düşüklüğü, yukarıda bahsettiğimiz metrik göz önüne alındığında BTC fiyatının yükseleceğine dair olumlu bir işaret olabilir. Ancak Coinbase harici pek çok büyük kripto para borsasının da olduğunu ve onlardaki durumların da incelenip anlamlı bir tez oluşturulması gerektiğini göz ardı etmemek gerek.

Bitcoin fiyatı 50 bin dolar seviyesine ulaşmasının ardından kalıcı bir tutunma sağlayamayarak reddedildi ve yönünü aşağı çevirdi. Büyük bir düzeltme yaşamamasına rağmen, ATH’lerini test edebilmesi için kilit dirençlerin aşılması gerekiyor. BTC fiyatı için ani direnç 49.400 dolar seviyelerinde.

Bitcoin, bölgede biriken yaklaşık 1,65 milyon BTC ile 45 bin ila 50 bin dolar aralığında güçlü bir zincir içi destek oluşturmuş durumda. Şu anda bu güçlü destek bölgesinin tepesinde oturuyor ve bir sonraki zincir içi desteğe geçmek için 55 bin dolar ile 59 bin dolar arasında bir katalizöre ihtiyacı var.

#Bitcoin price is currently sitting at the top end of a strong on-chain support zone.

Over 1.65M $BTC now have an on-chain cost basis within the $45k to $50k range

The green zone below, at $31k to $40k, is also home to another 2.98M $BTC, indicative of large accumulation demand pic.twitter.com/P5W3zlvrSU

— glassnode (@glassnode) August 30, 2021