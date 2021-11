Philips 8506 Performans Serisi The One TV Black Friday’e Renk Katıyor

Philips TV & Sound markası,‘’Philips 8506 Performans Serisi The One“ televizyonuyla tüm dünyayla ilgiyle beklenen Black Friday kampanyasında büyük rol oynamayı hedefliyor.

‘’Paranızın karşılığını veren televizyon’’ fikriyle üretilen ve bu yönde adımlar atmaya iddialı olan Philips The One; 4K UHD, Android TV kategorisinde yer alıyor. Televizyon, kullanıcıların bir televizyondan beklentiye gireceği yüksek görüntü kalitesi, ses kalitesi gibi tüm özellikleri en iyi fiyat performansıyla sunmasıyla öne çıkmayı başarıyor.

Son yıllarda televizyonlarda izlenen içeriklerin değişmesi, kullancıların televizyon izleme alışkanlıkları ve izleyicilerin Netflix, Amazon Prime gibi platformlara yönelmesiyle Smart TV’ler vazgeçilmez hale gelmeyi başardı. Philips The One; smart TV olmasıyla beraber 3 taraflı Ambilight ile görüntüyü televizyondan dışarı taşırarak izleyicilerine daha büyük ekranda televizyon seyretme hissini yaşatıyor. Şık tasarımıyla göz dolduran ‘Philips The One” içinde bulunduğu ortamın ambiyansını renk kombinasyonuyla beraber anında değiştiriyor ve çok daha keyifli, eğlenceli bir hale getiriyor.

Ses kalitesiyle de başarısını desteklediğini söylemek mümkün. Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, 3 taraflı Ambilight aydınlatma, P5 Perfect Görüntü Motoru, HDR10+, Dolby Atmos ve sesli kontrol özellikleriyle televizyon bulunduğu klasmanında öne çıkmayı başarıyor.

Ekran Keyfini Katlamak için Birebir

Dünyanın en iyi görüntü işlemcisi olmasıyla bilen P5* sayesinde video akışlarında dahi son derece net, pürüzsüz ve kusursuz görüntüler sunmayı başaran The One; film yapımcıları tarafından kullanılan ve piksel bazında eşsiz ve etkileyici 3D ses sunan Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerine sahip bir televizyon.

Sinema kalitesinde seyir keyfini desteklemesi için kumanda üzerinde bulunan Netflix tuşuyla, hatta deyim yerindeyse tek bir dokunuşla platformdaki birçok dizi ve film içeriğine kolayca erişim sağlanıyor.

Philips The One; 50’’(126 cm), 58’’(146 cm), 65’’(164 cm), 70’’(177 cm) ve 75‘’(189 cm) boyutlarıyla raflarda izleme keyfine düşkün olan kullanıcılarını bekliyor.

Ambilight TV’lerde Soundbar Bundle Kampanyası

Philips TV & Sound; Black Friday kampanyalarının haricinde, televizyonda izlediği her içerikteki heyecanı artırmak isteyenlere yönelik bir kampanya daha bildiriyor.

Philips Ambilight’lı TV modellerinden birini satın alan tüketicilere Philips B6305, B6405, B5305 soundbar modellerinden biri indirimli!

Kampanya hakkında tüm bilgilere ulaşmak için tıklayın!