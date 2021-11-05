OPPO A16 ve OPPO Enco Air Turkcell Mağazalarında

OPPO 5000mAh pili, HD+ Göz Koruyucu Ekranı ve Yapay Zeka Üçlü Kamerası ile dikkatleri üzerine çeken A16 modeli ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında indirimli fiyatlar üzerinden tüketiciyle buluşuyor. 15 Kasım’a kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler taksitli ödemeyi seçtiklerinde her iki ürüne de indirimli fiyatlar üzerinden sahip olabiliyorlar.

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OPPO A16 modeli kampanya bitimine kadar 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 320,57 TL yerine 301,45 TL üzerinden tüketiciyle buluşuyor. OPPO’nun kablosuz kulaklığı Enco Air ise yine 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 67,18 TL yerine 59,90 TL üzerinden satışa sunuluyor.

4GB bellek, 64GB depolama alanı ile birlikte gelen OPPO A16, günlük ihtiyaçlarından ödün vermeyen ve şık tasarıma düşkün akıllı telefon kullanıcıları için dikkatleri üzerine çekiyor. OPPO A16, 6,52 inç Göz Koruyucu Ekran ile birlikte geliyor. OPPO A16’nın yeteneklerinin başında, en iyi anlarınızı olduğu gibi yakalamak için geliştirilmiş kamera özellikleri geliyor. Üçlü kamera düzeninin dikey olarak tasarlanmış olması iyi bir odaklama performansı sağlıyor. OPPO A16, gün boyunca çekeceğiniz en iyi fotoğraflar için 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kameraya sahip. 8MP çözünürlüklü ön kamerası ise gününüzü aydınlatan selfie’ler çekmenizi sağlarken hem ön hem de arka kameralarda bulunan Yapay Zeka Güzelleştirme özelliği, cilt tonlarını ayarlayarak karedeki herkesi tek tek güzelleştiriyor. Herkesin en iyi haliyle görünmesini sağlayan bu özellik, ışığa ve ten tonlarına göre fotoğraftakilerin görünümünü iyileştirip kişiselleştirebiliyor. Pil tarafında ise, OPPO A16’yı güven veren bir akıllı telefon yapıyor. OPPO A16’nın 5000 mAh pili, %100 doluluk ile 34 saat arama veya 21,02 saat YouTube video oynatma süresi sunuyor.

OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini geçerek Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması, performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.