Philips EVNIA bugün “34M2C7600MV” model numarasına sahip ilk oyun monitörünü resmi olarak duyurdu. Akıllı monitör, 1152 bölgeli ışık kontrollü MiniLED teknolojisini kullanan 34 inçlik kavisli bir ekrana sahip.

Philips EVNIA oyun monitörünün 34 inç büyüklüğündeki kavisli ekranı, 3440×1440 piksel çözünürlüğe sahip VA panelden yapılmış ve 165Hz yüksek yenileme hızını destekliyor.

Aynı zamanda monitör; 4608 lamba yuvası, 1152 arka ışık bölmesi ile Mini LED arka ışığı kullanıyor. Bunun yanı sıra 1400 nit’e varan en yüksek parlaklığa, %97 DCI-P3 renk gamına da sahip ve Display HDR 1400 sertifikası da bulunuyor.

Ses tarafına gelecek olursak monitör, DTS ses efektlerini destekleyen iki adet 5W stereo hoparlör ile donatılmış. Monitörün arkasında yenilikçi bir Ambiglow ortam ışığı teknolojisi kullanılarak bir surround ortam ışığı oluşturuluyor. Işık, müzik ritmi ve ekrandaki görüntünün rengi ile senkronize olarak değişebiliyor.

Ek olarak bu monitör, çift kanallı sinyallerin eş zamanlı bağlantısını ve görüntülenmesini gerçekleştirebilen akıllı bölünmüş ekran işlevini destekliyor.

Monitörün üzerinde USB 3.2, DP1.4, HDMI 2.1 portları mevcut. Bunun yanı sıra 90W ters şarjı destekleyen bir USB-C bağlantı noktası da bulunuyor.

Monitörün resmi fiyatı ve lansman fiyatı henüz açıklanmadı ancak yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor. Siz Philips’in yeni monitörü hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.