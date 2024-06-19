Bildiğiniz üzere ünlü oyun stüdyosu Electronic Arts, artık FIFA serisine yeni oyun çıkarmayacak. Seri bundan böyle EA Sports FC ismi ile hayatına devam edecek. Serinin ilk oyunu olan EA Sports FC 24 son zamanların en çok konuşulan futbol oyunları arasında yer alıyordu. Şimdi ise EA Sports FC 25 hakkında heyecanlı bekleyiş başladı. Peki EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak, nasıl olacak? İşte EA FC 25 çıkış tarihi hakkında bildiğimiz her şey.

EA Sports FC 25: Çıkış Tarihi, Özellikler ve Platformlar

EA Sports’un yeniden markalaşan FIFA serisinin devamı olan EA Sports FC serisinin yeni oyunu olan EA Sports FC 25 hakkında ilk sızıntılar geldi.

EA Sports FC 25 Ne Zaman Çıkacak?

EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak diye merak edenler için, EA’nın yeni futbol serisi genellikle Eylül ayının son Salı günü piyasaya sürülüyor. Bu gelenek devam ederse, FC 25 resmi olarak 24 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacak. Ancak EA Play aboneliği veya ön siparişler gibi erken erişim imkanları ile bazı oyuncular 17 Eylül’de oyuna erişebilirler.

EA Sports FC 25 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş deneyimlere dayanarak FC 25’in iki farklı sürümle piyasaya çıkması bekleniyor. EA Sports FC 25 fiyatı Standart sürüm için 69.99 dolar, daha üst sürümler için ise 99.99 dolar civarında olacak. Üst sürümler genellikle erken erişim, FC puanları ve diğer DLC benzeri oyun içi içeriklerle geliyor.

EA Sports FC 25 Hangi Platformlarda Yer Alacak?

FC 25, PlayStation 5, Windows PC ve Xbox Series X gibi neredeyse her evde olan platformlarda yer alacak. Nintendo Switch de bu serinin güncel sürümüne kavuşacak ancak PS5, PC ve Xbox’taki gelişmiş özelliklere sahip olmayacak. Platformlar arası çok oyunculu özellik ise EA Sports FC 24’te olduğu gibi devam edecek.

EA Sports FC 25 Fragman Ne Zaman Yayınlanacak?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, EA Sports FC 25 fragmanı Haziran sonu veya Temmuz başında yayınlanabilir. Bu tarih, resmi duyuru fragmanı ve tanıtım içerikleriyle sık karşılaştığımız bir dönem. UEFA Euro 2024 şampiyonası nedeniyle bu tarihlerde küçük değişiklikler olabilir.

EA Sports FC 25’te Nasıl Yenilikler Olacak?

FC 25, önceki oyunlardaki HyperMotion teknolojisini geliştirerek daha özgün oyuncu hareketleri ve tepkileri sunmayı hedefliyor. Söylentilere göre köşe vuruşu mekanizmaları üzerinde de çalışılacak. Yeni kulüpler ve lisanslar da oyunda yer alacak, AS Roma’nın geri döneceği ve Ballon d’Or‘un resmi lisans altında olacağı söyleniyor.

Sonuç

Sonuç olarak yeni EA Sports FC oyunu futbol oyunu tutkunları için harika bir oyun olacağa benziyor. Oyun içi mekaniklerdeki gelişmeler, güncel takımlar ve oyuncular, yeni modlar gibi geliştirmeler heyecanla bekleniyor. EA Sports FC 24 herkesin çok beğendiği ve futbol oyunları dünyasında kilometre taşı kabul edilen oyunlar arasına ismini yazdırmıştı.

Bir sonraki oyun da herkes tarafından sevileceğe benziyor. Bu süreçte Ronaldo tarafından desteklenen UFL gibi yeni futbol oyunlarının da piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Bakalım hangi oyun daha çok kullanıcıya erişebilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni EA futbol oyunu nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!