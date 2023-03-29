Pepsi, markanın bu yılki 125. yıldönümünü kutlamak üzere yeni logosunu yayınladı. Daha cesur bir yazı tipi ve güncellenmiş renk paletine sahip olan yeni Pepsi logosu, 2024 yılında küresel olarak tanıtılmadan önce bu sonbaharda Amerika’da piyasaya sürülecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tasarım Pepsi ürün ambalajlarında, çeşme ve soğutucu ekipmanlarında, dijital temas noktalarında ve daha fazlasında yer alacak.

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PepsiCoBaş Tasarım Sorumlusu Mauro Porcini yaptığı açıklamada “PepsiCo’da markalarımızı ilgi çekici ve bütünsel bir hikaye anlatacak şekilde tasarlıyoruz. Pepsi, popüler kültürün ve insanların hayatlarının bir parçası olmaya devam etmek için 125 yıldır kendini sürekli olarak yeniden keşfeden bir markanın parlak bir örneğidir.” dedi.

Pepsi Pazarlama Direktörü Todd Kaplan, “Pepsi, son 125 yıldır popüler kültürün temelini oluşturan ve kategoriyi altüst eden ikonik bir marka olarak sürekli gelişen bir marka” dedi. “Pepsi için yeni bir dönem başlatmaktan daha fazla heyecan duyamazdık, çünkü bu heyecan verici yeni ve modern görünüm, marka farkını daha büyük ve daha cesur bir şekilde ortaya koyacak ve insanların sevdikleri şeylerden özür dilemeden zevk almanın yeni yollarını bulmalarına yardımcı olacak. Bu yeni görsel sistem, Pepsi markasının zengin mirasını en iyi şekilde ortaya çıkarırken, giderek dijitalleşen bir dünyada başarıya ulaşmak için dev bir adım atıyor.”