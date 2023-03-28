WhatsApp‘ın, Android’deki uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yalnızca bir kez oynatılabilen ve konuşmalar içinde kullanılabilen yeni bir önemli özellik olan ‘sesli sohbetleri’ şimdi tanıtmayı planlıyor.

WABetaInfo’ya göre, sohbet başlığına yeni bir dalga biçimi simgesi eklenecek ve kullanıcıların sesli sohbetleri başlatmasına olanak tanıyacak, ayrıca kullanıcılar devam eden aramaları sonlandırmak için kırmızı bir düğme görecek.

Dalga formu simgesi gerçek zamanlı ses görselleştirme potansiyelini ifade ettiğinden, raporda sohbet başlığının üzerindeki alanın ses dalga formlarını görüntülemek için ayrılmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Bu, kullanıcıların konuşmaları arasında gezinirken ses dalga formlarını görüntülemelerine olanak tanıyan minimalist bir arayüz sağlayacaktır.

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Raporda ayrıca, bu özelliğin halen geliştirilme aşamasında olduğu için nasıl çalışacağı hakkında fazla bilgi bulunmadığı belirtildi.

Bu arada Meta, Windows için daha hızlı yüklenen ve uygulamanın mobil sürümüne benzer bir arayüze sahip olan yeni bir WhatsApp uygulamasını tanıttı.

Kullanıcılar artık sekiz kişiye kadar görüntülü ve 32 kişiye kadar sesli grup aramaları yapabiliyor.

Teknoloji devi ayrıca daha hızlı cihaz bağlantısı ve cihazlar arasında daha iyi senkronizasyonun yanı sıra bağlantı önizlemeleri ve çıkartmalar gibi yeni özellikler de dahil olmak üzere iyileştirmeler yaptı.