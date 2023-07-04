Dünyanın teknoloji devi Microsoft’un Türkiye’deki partner kuruluşundan biri olan PEAKUP, E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı’na kabul edildi. PEAKUP, E-Turquality programına katılarak, unicorn olma yolunda önemli bir aşamayı daha geçmiş oldu. E-Turquality, Türkiye’nin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulması amacıyla yürütülüyor.

2012 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk Bulut Teknolojileri odaklı bilişim şirketi olan PEAKUP’ın, İstanbul, İngiltere – Londra ve Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai’de ofisleri bulunuyor. Şirket, yaklaşık 100 uzmanla bilişim altyapı hizmetlerinden yazılım geliştirme faaliyetlerine kadar uçtan uca çözüm ve ürünler sunuyor.

İçindekiler Global marka olma yolunda hızlandı

Global marka olma yolunda hızlandı

Türkiye ve İngiltere’den sonra, Dubai’de de ofis açarak globalleşme yolunda önemli bir adım attıklarını belirten PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Dubai ofisimizle Katar, Suudi Arabistan dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika bölgesinde etkinliğimizi artıracağız. ABD ve Asya pazarına açılmak da planlarımız arasında bulunuyor. Hem ürünlerimiz hem de hizmetlerimizle global bir marka haline gelmek istiyoruz. Bu vizyonla daha çok teknoloji firmasının, ülkemizin hizmet ihracatına katkıda bulunmasını sağlamak için rol model olmayı amaçlıyoruz. Bilişimin Yıldızları arasında yer almak, global marka olma motivasyonumuzu daha da artıracak” diye konuştu. Toprakçı, E-Turquality programında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.