İlk PCIe 5 SSD’ler, 2021’de piyasaya sürüldüklerinde zaten işarete ulaşmıştı. Seleflerinden iki kat daha hızlı depolama sunarak, vaatleri birçok oyuncuyu, profesyoneli ve ilgilenen diğer kullanıcıları cezbediyor. Ancak, üretimleri henüz artan talebi karşılayamasa da, ardıllarını geliştirmekten sorumlu komite PCI-SIG zaten geleceğe hazır görünüyor.

PCIe 7, 512 GB / s bant genişliği ile kesin olarak 8 kata kadar daha hızlı olacak. Bilgi için, bu yıl sonu için beklediğimiz PCIe 6 standardının iki katı kadar hızlı. Aslında PCI-SIG, her üç yılda bir iki kat daha hızlı depolama sunma hedefinin çok ilerisinde olduğunu söylüyor.

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Çünkü PCIe 7 standardının 2025 yılına kadar gelmesi bekleniyor, başlangıçta şirketler için, özellikle de performans konusunda giderek daha fazla talep gören veri merkezleri için. Genel halk için kesinlikle en az 2027’ye kadar beklemek zorunda kalacak. O zamana kadar, standart bir rüyadır. Buna karşılık, tek bir PCIe 7 x1 bağlantı noktası, bir PCIe 4 x16 bağlantı noktası kadar hızlı olacaktır. Başka bir deyişle, PCIe kullanan SSD’ler ve diğer bileşenler daha küçük olabilir ve bunları anakartta biriktirmek için yer bırakabilir.

Ancak, bu sözlerin elbette donanımın uyumluluğuna dayandığını unutmayın. PCIe 5 ile uyumlu ilk Intel yongaları olan Alder Lake, Ocak 2022’de gelirken, AMD’nin Ryzen 7000‘in önümüzdeki Eylül ayında yapılması planlanıyor. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda PCIe 7’nin sunduğu tam güçten yararlanmak için bu amaç için sağlanan tüm bileşenlere sahip olmak gerekecektir.