Huawei FreeBuds SE incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin fiyat/performans odaklı ve ANC mikrofonlu TWS kulaklığı FreeBuds SE, 800 TL altı kulaklık arayanlar için ideal bir seçim konumunda.

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Not: Videodaki inceleme ürünü olan Huawei FreeBuds SE, Huawei Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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HUAWEI FreeBuds SE piyasaya sürüldü. HUAWEI FreeBuds SE, akıllı deneyim ile mükemmel ses kalitesine, saatlerce rahat bir dinleme deneyimi sağlamak için rahat ve ergonomik bir uyuma sahip. HUAWEI FreeBuds SE’nin pil ömrü ve yarı kulak içi tasarımı, işe giderken, evden çalışırken veya çevrimiçi derslere katılırken rahat ve tatmin edici bir ses deneyimi sağlıyor.

TWS kulak içi kulaklıkları ilk kez denemek isteyen kablolu kulaklık kullanıcıları için HUAWEI FreeBuds SE en uygun seçim. Özgürce dinlemelerine ve daha akıllı bağlantı kurmalarına olanak tanıyarak yeni kullanıcıların TWS kulaklık kullanmaya başlamasını ve keyfini çıkarmasını kolaylaştırıyor.

Şık hafif tasarım

HUAWEI FreeBuds SE’nin kompakt şarj kutusu avuç içine sığarak kullanıcılara güvenli ve rahat tutuş hissi sunuyor. Kasanın parlak yüzeyi hafifçe parlıyor ve konturlar kasayı modaya uygun bir tasarım kazandırıyor.

HUAWEI FreeBuds SE, bulutların ve gökyüzünün ağırlıksızlığından ilham alan yıldız mavisi ve beyaz olmak üzere iki renge sahip. HUAWEI FreeBuds SE’nin tasarımı, antik unsurları teknolojiyle bütünleştirerek, ürünün gerçek güzelliğini ortaya çıkarmak için klasik ve modern tasarımı bir araya getiriyor.

Rahat yarı kulak içi tasarım

Kullanıcıların TWS kulak içi kulaklıklarla ilgili temel taleplerinden rahatlık ve kolaylık başta geliyor. HUAWEI FreeBuds SE, yarı kulak içi tasarımlı bir çift kulaklık olarak dış kulağın hatlarına uyacak ve kulak kanalındaki basıncı azaltarak nefes alabilen, hafif bir uyum sağlayacak şekilde üretildi.

Ayrıca HUAWEI FreeBuds SE, tüy kadar hafif ve esnek üç farklı boyutta cilt dostu silikon uçlarla birlikte geliyor. Kullanıcılar, silikon uçların boyutunu ihtiyaçlarına göre seçebilir, böylece kulak içi kulaklıkları rahatça takabilir ve kaygısız bir deneyim yaşayabilirler.

Daha geniş ses alanı sunmak için 10 mm büyük dinamik sürücü

Ses kalitesi, anlaşılması zor bir terim gibi görünüyor, ancak aslında donanım konusunda son derece yüksek gereksinimleri var. HUAWEI FreeBuds SE, özel akustik bileşenleri benimseyerek kompakt gövdesine 10 mm büyüklüğünde dinamik sürücü yerleştirildi. Baslar dalgalı ve güçlü olmasının yanında geniş ses alanı harika ses kalitesi sunuyor.

Çağrı gürültü engelleme

HUAWEI FreeBuds SE’nin yarı kulak içi tasarımı, gürültünün bir kısmını etkili bir şekilde ortadan kaldırarak sessiz bir dinleme deneyimi sunuyor. HUAWEI FreeBuds SE, çevresel gürültü engelleme (ENC) ile birlikte aramalar sırasında net ses sunarak kullanıcıların arama yapmak için sessiz bir yer bulmasına gerek bırakmıyor. Çift mikrofon huzmeleme teknolojisi, kalabalık ve gürültülü alanlarda bile her aramanın kristal netliğinde olmasını sağlamak için hedef sesi ortam gürültüsünden yüksek doğrulukla ayırıyor.

Uzun ömürlü güç, her zaman müzik

Kablosuz kulaklıklarla müziğin keyfini çıkarırken pil ömrü sorun olabilir. Ancak HUAWEI FreeBuds SE, kompakt tasarımı içinde büyük bir pile sahip ve yeni nesil yonga seti pil ömrünü etkili bir şekilde artırıyor. Tam şarjlı kutusu ile 24 saat müzik çalma sağlayabiliyor ve bir çift tam şarjlı kulaklık, 6 saat kesintisiz müzik çalabiliyor. İster uzun mesafeli bir yolculuk ister tam gün çevrimiçi bir ders olsun, kullanıcılar pil seviyesi hakkında endişelenmeden FreeBuds SE’yi kullanabilirler. Sesli aramalar için HUAWEI FreeBuds SE, tam şarjlı kutusuyla 16 saat arama sağlayabilir ve kulaklıklar tam şarj olduğunda 4 saat kullanılabilir.

Daha hızlı bağlantı için Bluetooth 5.2

Kullanıcıların en iyi dinleme deneyimini yaşamalarını sağlamak için HUAWEI FreeBuds SE, daha düşük güç tüketimi, daha yüksek bağlantı kararlılığı, daha hızlı aktarım hızı ve etkin bir şekilde bağlantı kesilmesini ve gecikmeyi azaltan yeni nesil Bluetooth 5.2 teknolojisine sahip. İster Android ister iOS olsun, HUAWEI FreeBuds SE sorunsuz bir şekilde bağlanabilir ve kolaylıkla kullanılabilir. En son Bluetooth 5.2 teknolojisi ile HUAWEI FreeBuds SE, gecikmeyi önemli ölçüde en aza indirerek sesi ekrandaki hareketle senkronize ederek en sevdiğiniz şovların ve oyunların her zamankinden daha sürükleyici olmasını sağlıyor.