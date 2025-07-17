Mobil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için dikkat çeken bir cihaz: REDMAGIC Astra Gaming Tablet. 9.06 inç boyutundaki OLED ekranı 2.4K çözünürlük sunarken, 165Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme oranı sayesinde akıcı ve hızlı bir deneyim sağlıyor. Ekranın %90.1 ekran-gövde oranı ve sadece 4.9 mm’lik ince çerçeveleriyle oldukça modern bir tasarımı var. Ayrıca 1.600 nit parlaklık seviyesi, özellikle dış mekan kullanımında avantaj sağlıyor.

Tablet, Snapdragon 8 Elite yonga seti ile geliyor ve 12/16/24 GB RAM seçenekleri sunuyor. Depolama tarafında ise 256GB’tan 1TB’a kadar çıkan seçenekler var. Bu donanımın LPDDR5T ve UFS 4.1 Pro ile desteklenmesi, yüksek performans ve hızlı veri erişimi anlamına geliyor. Ayrıca entegre RedCore R3 Pro çipi, sistem ve oyunlarda akıcılığı artırmak için ekstra destek sağlıyor. 13 katmanlı ICE-X soğutma sistemi, çift VC odası, sıvı metal 2.0 ve 20.000 RPM’lik fanı ile cihazın ısınma problemi yaşamaması hedeflenmiş.

Gaming performansında PUBG ve Genshin Impact gibi ağır oyunlarda 120fps desteklemesi önemli bir detay. 2.6 milyonluk Antutu puanı ve 3DMark testlerindeki %90 üzeri stabilite değerleri, sadece kağıt üstünde değil, gerçek kullanımda da güçlü bir cihaz olduğunu gösteriyor. Ayrıca REDMAGIC OS 10.5, Android 15 tabanıyla birlikte güncel yazılım deneyimi sunuyor.

Tabletin en iddialı yönlerinden biri ise bataryası. 8200 mAh kapasite ile segmentinin en yüksek değerlerinden birine sahip. 80W hızlı şarj desteği sayesinde 0’dan %100’e sadece 71 dakikada ulaşabiliyor. Stereo hoparlörler ve DTS-X Ultra ses teknolojisi de multimedya tarafında güçlü bir deneyim vadediyor.

Fiyatlar modeline göre değişiyor. En düşük versiyon (12GB+256GB) 25.799 TL, en üst seviye (24GB+1TB) ise 45.799 TL’den başlıyor. Kısacası, performans odaklı bir Android tablet arıyorsanız Astra Gaming Tablet, oyuncular ve teknoloji meraklıları için güçlü bir alternatif olabilir.

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