Günümüzde şirketlerin nakit akışlarını daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmeleri, her şeyden daha önemli bir hal aldı. Bu noktada tüm işletmelerin yüksek enflasyonist ortamda en çok da nakit akışına dikkat etmesi gerekiyor. Bu nedenle ödeme süreçlerinin yönetimi şirketlerin öncelik listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Ödemelerin gecikmesi ya da ödeme almakta yaşanan diğer zorluklar tüm firmaların yaşayabileceği bir durum olarak karşımıza geliyor. Bu durum ana firmaların nakit akışlarının bozulmasını, işletme sermayelerinin zayıflamasını ve hatta iflaslara varan senaryoları beraberinde getiriyor.

Özel kampanyalar sunarak daha fazla fayda sağlıyor

Ödeme sistemleri sektöründe Türkiye’nin öncü kuruluşu Paynet tam bu noktada sunduğu B2B PayKredi çözümü ile, işletmelerin ödeme süreçlerini ve nakit akışını kolaylaştırıyor. İşletmeler, Paynet’in anlaşmalı kurumlar aracılığıyla sunduğu online kredi çözümü ile ödemelerini zamanında yapabilmek için ticari kredi limitinden faydalanabiliyorlar. Bu sayede, işletmelerin iş süreçleri kesintiye uğramıyor ve tedarik zinciri etkin bir şekilde yönetilebiliyor. B2B PayKredi aynı zamanda işletmelere özel kampanyalar sunarak daha fazla fayda sağlıyor. İşletmeler, faiz oranlarının bir kısmını ya da tamamını ana firmanın fonlaması gibi çeşitli kredi kampanyalarıyla ana firmalarına daha kolay ödeme yapabiliyor ve hem ödeme süreçlerini hem de avantajlı faiz oranları ile maliyetlerini optimize edebiliyorlar. Ana firmaların kampanya yaparak %0 ile kredi ile ödeme alınması ya da yapılmasını mümkün kılan PayKredi ile tanımlı limit dahilinde farklı zamanlarda işlem yapmak da son derece kolay hale geliyor.

Paykredi çatısı altında yer alan bu çözüm ile artık kurumsal, ticari ve küçük işletmeler de kredi kullanma imkanına sahip olabiliyorlar. Bayiler, ana firmalarına ödeme yapmak istediklerinde ticari kredi limiti üzerinden ödeme gerçekleştirebiliyor. Ana firmaların bayilerinden ödeme alırken kullanabileceği bir ödeme çözümü olan B2B PayKredi’yi bayiler de ana firmalarına ödeme yaparken tercih edebiliyorlar.

“İşletmelere güçlü bir bayi ağı yapısı sunuyoruz”

Paynet Ürün Yönetimi, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kocatürk, “Yeni PayKredi ticari kredi (B2B kredi) çözümümüz işletmelere finansal süreçlerinde kolaylık ve avantajlar sunmanın yanı sıra, ana firmaların bayilerinden daha kolay ödeme almasını sağlıyor. İşletmelere güçlü bir bayi ağı yapısı sunduğumuz bu çözümün B2B alanda rakipsiz olduğunu söylemek mümkün. PayKredi ile işletmelere rekabet avantajı sağladığımız gibi büyümelerine de destek oluyoruz. Perakendeden bilişime, beyaz eşyadan eğitime farklı sektörlerden işletmelere sunduğumuz bu çözüm son derece basit ve kullanışlı ara yüzü ile de kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. PayKredi gibi çözümlerimizle finansmana ulaşmanın kritik olduğu bir dönemde işletmelerin ticaretlerini devam ettirmesine, büyütmesine, nakit akışlarını sağlıklı bir dengede tutmalarına ve tanımlı limit dahilinde farklı zamanlarda kolayca işlem yapmalarına yardımcı oluyoruz. Çözümlerimiz sadece işletmelerin değil, iş ortaklarının ve müşterilerinin de finansal olarak güçlenmelerine katkıda bulunuyor” dedi.