Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan açık bankacılık lisansını alan fintech sektörünün öncü kuruluşlarından Paynet, sunduğu çözüm ve hizmetleri daha da genişletmeye hazırlanıyor.

Açık bankacılık tüm dünyada finans sistemine yepyeni bir fırsat penceresi açıyor ve hızla büyüyor. İşletmelerin ve bireysel kullanıcıların herhangi bir banka veya ödeme kuruluşlarındaki finansal verilerinin, verilen izinler doğrultusunda API’ler aracılığıyla diğer bankalar veya finansal kuruluşlarla paylaşılmasını sağlayan açık bankacılık birçok yeniliği ve avantajı da beraberinde getiriyor. Açık bankacılığın avantajları arasında banka hesaplarını tek bir arayüz üzerinden görüntüleme ve raporlama, anlık nakit akışı takibi ve yönetimi, tek tuşla ödeme tahsilat takibi, hesaplar arasında hızlı ve kolay para transferi ve muhasebe/ERP uygulamalarıyla entegrasyon yer alıyor. Açık bankacılık sayesinde işletmeler ve bireysel kullanıcılar tüm finansal süreçlerini kolayca yönetebiliyor.

Paynet Açık Bankacılık hizmetini kullanan ve birden fazla bankayla çalışan işletmeler sisteme entegre ettikleri tüm bankalardaki hesaplarını tek tek giriş yapmaya gerek kalmadan portal üzerinden kontrol edebiliyor. İşletmeler, ödeme almanın yanı sıra tüm finansal yönetimi bu portal üzerinden gerçekleştirebiliyor.

“Müşterilerimizin finansal hizmetlere kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz”

Açık bankacılık lisansının, finans kuruluşlarının diğer finansal hizmet sağlayıcılarla entegre olmalarını sağlayan çok önemli bir düzenleme olduğunun altını çizen Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, “Finansal teknolojilerin gelişimi ve dijital dönüşümünün teşvik edilmesi açısından Açık Bankacılık çok büyük önem taşıyor. Paynet olarak açık bankacılık lisansının sunduğu avantajları da arkamıza alarak işletmelerin banka hesapları arasında hızlı ve zahmetsiz şekilde para transferi yapabilecekleri, nakit akışlarını kolayca yönetebilecekleri ve muhasebe/ERP uygulamalarıyla kolayca entegre edebilecekleri çözümlerimizle üye iş yerlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

İşletmelerin ürünlerini sorunsuz bir şekilde son tüketicilerle buluşturmaları için alternatif finans kanalları oluşturmaya odaklandıklarını ifade eden Ertürk, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm işletmelerde ürün ve hizmet deneyimi, büyük önem taşıyan bir yolculuğa dönüştü. Paynet olarak yalnızca ödemelere aracılık eden bir şirket değiliz. Çözüm ekosistemimizin işletmelerdeki karşılığını ve üye iş yerlerimizin yaşadığı deneyimi sürekli değerlendiriyoruz. Açık Bankacılık hizmetimizle birlikte üye iş yerlerimizin tüm banka işlemlerine tek ekrandan ulaşabilecek olması Paynet portalında daha iyi bir deneyim yaşayacakları anlamına geliyor. Bu deneyimi iyileştirmek en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor.”

Açık bankacılık uygulamalarının daha da yaygınlaşmasıyla birlikte fintech şirketleriyle geleneksel bankalar arasındaki iş birliklerinin de artması bekleniyor. Finans sektörü, inovasyona önem veren ve yapay zeka, büyük veri ve bulut bilişim gibi yeni teknolojilerden faydalanan fintech şirketleriyle birlikte dönüşümüne devam edecek. Bu dönüşüm, finansal hizmetlerin kapsamını genişletirken yarattığı maliyet avantajı ile daha geniş kitlelerle buluşacak. Paynet, tüm ürün ve hizmetlerde müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmaya ve işletmelerin beklentilerine uygun bir şekilde yeni ürün ve servisler sunmaya devam edecek.