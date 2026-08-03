Hyundai Motor Group Yönetim Kurulu Başkanı Chung Eui-sun, markanın Türkiye’deki tesislerinde banttan inecek olan tamamen elektrikli yeni kompakt modeli IONIQ 3‘ün üretim hazırlıklarını yerinde incelemek üzere İzmit’e geldi. Hyundai Motor Türkiye fabrikasını ziyaret eden tepe yönetici, üretim hattını gezerek çalışanlara kalite ve güvenlik odaklı net mesajlar verdi.

Mayıs 2026’dan bu yana pilot üretim faaliyetlerini sürdüren İzmit tesisi, IONIQ 3 ile birlikte tarihinde ilk kez tam elektrikli bir otomobilin seri üretimine adım atıyor.

1. Hyundai Başkanı Chung Eui-sun’dan Kalite Vurgusu

Üretim hattındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Chung Eui-sun, modelin Avrupa ve küresel pazardaki rekabet gücü için yüksek standartlara sadık kalınması gerektiğini vurguladı:

“IONIQ 3 üretimine hazırlanırken kalite en büyük önceliğimiz olmaya devam etmeli. Müşteri beklentilerini aşan bir mükemmellik düzeyi sunarak pazardaki rekabet gücümüzü artırmalıyız. Her şeyden önce, bu aracın Avrupa’daki müşterilerimizin beklediği en yüksek güvenlik standartlarını karşılamasını sağlamalıyız.”

2. 30 Yıllık Tesisin İlk Seri Üretim Elektriklisi

Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit tesisi, Güney Koreli üreticinin yurt dışındaki en köklü fabrikalarından biri olma unvanını koruyor:

3,4 Milyonluk Üretim Geçmişi: Bugüne kadar Accent, Grace, Starex, Matrix, i10, i20 ve Bayon modelleriyle toplamda yaklaşık 3,4 milyon adet araç üreten tesis, önümüzdeki yıl 30. faaliyet yılını kutlayacak.

Pleos Connect Avrupa’da İlk Kez: Türkiye’de üretilerek 40’tan fazla ülkeye ihraç edilecek IONIQ 3, markanın Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect bilgi-eğlence sisteminin Avrupa’da kullanıldığı ilk model olacak.

3. Seri Üretim ve Satış Takvimi

Ağustos 2026 itibarıyla seri üretimine başlanması hedeflenen yerli üretim elektrikli Hyundai IONIQ 3’ün Türkiye fiyatlarının ve resmi iç pazar satışlarının Eylül 2026 itibarıyla başlaması öngörülüyor.