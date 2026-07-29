Alman lüks otomobil üreticisi Audi, ürün gamının tepe noktasına konumlandırdığı ve doğrudan BMW X7, Mercedes-Benz GLS ile Range Rover modellerini hedef alan tam boy (full-size) amiral gemisi SUV modeli Yeni 2027 Audi Q9’u resmi olarak duyurdu.

Tasarımından boyutlarına, kapı teknolojisinden ışıklandırma detaylarına kadar markada birçok “ilk”i bünyesinde barındıran dev SUV, 108.400 Euro’luk başlangıç fiyatıyla Almanya’da siparişe açıldı.

1. Rakamlarla Devasa Boyutlar: Audi Tarihinin En Büyüğü

5 metrenin üzerindeki gövde yapısıyla Audi tarihinin ürettiği en büyük otomobil unvanını ele geçiren Q9’un dış boyutları şu şekilde açıklandı:

Uzunluk: 5.310 mm

Genişlik: 2.210 mm

Yükseklik: 1.810 mm

Aks Mesafesi: 3.140 mm

Bu devasa heybetli duruş; ön tarafta dikey şeritlere sahip büyük panjur, 23 inçe kadar uzanan devasa jant seçenekleri ve karakteristik tasarım çizgileriyle destekleniyor.

2. Dış Tasarımda Teknolojik İlkler: Yere Yansıtmalı Sinyal ve Otomatik Kapılar

Audi Q9, dış donanımında sadece büyüklüğüyle değil, getirdiği yeni nesil aydınlatma ve konfor teknolojileriyle de dikkat çekiyor:

Gelişmiş Yere Yansıtmalı Sinyaller: Digital Matrix LED ön farlar ve arka kavisli OLED panellerle senkronize çalışan sistem; dönüşlerde veya şerit değiştirirken otomobilin dönüş yönünü doğrudan asfalt üzerine grafik olarak yansıtarak diğer sürücüleri görsel olarak uyarıyor.

Otomatik/Motorlu Kapılar: Audi tarihinde ilk kez bir modelde tüm kapılar elektrikli ve otomatik açılıp kapanma mekanizmasına kavuşuyor.

3. Kabinde Business Class Konforu ve Dev Cam Tavan

Modelin geliştirme sürecinde odak noktası geniş yaşam alanı ve üst düzey yolcu konforu oldu:

6 veya 7 Koltuk Seçeneği: Standart olarak 7 kişilik oturma düzeniyle gelen araçta (ikinci sırada 3 Isofix bağlantısı mevcut), isteğe bağlı olarak 6 kişilik konfigürasyon tercih edilebiliyor. Bu pakette ikinci sırada 145 dereceye kadar yatabilen, ısıtmalı, havalandırmalı “Business Class” kaptan koltukları yer alıyor.

Audi Tarihinin En Büyük Cam Tavanı: 1,5 metrekareden daha geniş panoramik cam tavan, tek dokunuşla saydamlıktan opaklığa geçebilen elektronik kontrollü cam teknolojisine sahip. Tavana entegre edilen 84 LED’li ambiyans aydınlatması ise 30 farklı renk seçeneği sunuyor.

Dijital Kokpit: Yolcu ekranının da yer aldığı geniş dijital panel mimarisi korunurken, yenilenen orta konsolda çift kablosuz şarj ünitesi ve büyük boy içecek alanları bulunuyor.

4. Motor Seçenekleri ve Çekiş Sistemi

Audi Q9, kaputunun altında elektrik destekli güçlü üniteler barındırıyor:

MHEV Plus Destekli Motorlar: Seride MHEV Plus (Hafif Hibrit) teknolojisiyle desteklenen V6 TDI ve benzinli ünitelerin yanı sıra güçlü V8 motor opsiyonlarının sunulması bekleniyor.

Standart Şanzıman ve Çekiş: 8 ileri tiptronic şanzıman ve markanın simgesi quattro dört tekerlekten çekiş sistemi tüm versiyonlarda standart olarak görev yapıyor.

Fiyat ve Teslimat Takvimi

Almanya’da 108.400 Euro’dan başlayan fiyatlarla siparişe açılan yeni Audi Q9’un ilk müşteri teslimatlarının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde (Q4 2026) başlaması planlanıyor.