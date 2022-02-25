Patreon, Ukrayna Ordusuna Bağış Sayfasını Askıya Aldı

İnsanların bireylere ve gruplara para bağışlamalarına izin veren bir web sitesi olan Patreon perşembe günü, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun Ukraynalı askerlere zırh, tıbbi kit ve kask dağıtmak için bağış toplamak için kullandığı bağış toplama kampanyasını askıya aldığını söyledi.

Come Back Alive, 2014 yılında kurulan ve merkezi Kiev’de bulunan bir hayır kurumudur. Örgütün yöneticisi Taras Chmut, bir röportajda, örgütün Patreon sayfasından en son ağustos ayında para aldığını söyledi.

Chmut, birkaç aydır küçük miktarlar aldığını söyledi. Ardından Rusya çarşamba günü geç saatlerde Ukrayna’yı işgal etti ve çoğu 1.000 dolardan az bağış da dâhil olmak üzere 300.000 doların üzerinde bir miktar geldi.

Ancak perşembe günü sayfayı ziyaret etmeye çalışan kişiler “Bu sayfa kaldırıldı” mesajını gördü.

Chmut, hesap ayrıntılarına erişmeye ve ekipman için ödeme yapmak için para transfer etmeye çalıştığında bunu gördüğünü söyledi. Grubun Patreon’a e-posta gönderdiğini ve şirketin davayı araştırdığını söylediğini söyledi.

Ancak Patreon, sitenin askeri teçhizat alımını desteklemek için kullanılmasının yasaklandığını söyledi.

Bir şirket sözcüsü bir e-postada “Patreon, şiddete veya askeri teçhizat satın alımına dahil olan hiçbir kampanyaya, nedenleri ne olursa olsun izin vermiyor. Bağış sayfalarındaki açıklamalar nedeniyle fonların nasıl kullanılacağını araştırıyoruz. Soruşturma sürerken söz konusu kampanyayı askıya aldık. Bir sayfa nihayetinde kaldırılırsa, politikamız yaratıcıya kalan parayı göndermek veya tüm taahhütleri iade etmektir” dedi.

Bu gönderi yayınlandıktan sonra Patreon, bir blog gönderisinde hayır kurumunun hesabındaki paranın katkıda bulunan herkese iade edileceğini duyurdu.

Perşembe günü Ukrayna, ülkenin askeri güçlerini genişletmek için seferberlik çabalarını duyurdu. Ancak buna katılan insanlar zarardan çok iyi korunmayabilir.

Daha önce ülkenin silahlı kuvvetlerinde görev yaptığını söyleyen Chmut, “Zırhları olmadığı için ölen insanlarımız var. Ülkemiz zengin değil ve kar amacı gütmeyen kuruluş askerlerin ihtiyaç duydukları ekipmanı almalarına yardımcı oldu” dedi.

Come Back Alive, en son yıllık raporuna göre mobil gözetim sistemleri, televizyonlar ve diğer ekipmanları da sağladı.

Chmut , “Grubun bağış toplamasının başka yolları da var. Patreon web sitesinde bir bitcoin cüzdan kodu listeleniyor ve bitcoin bağışları yağıyor. Ancak Patreon sayfası yabancıların bağış yapması için en uygun yol ve birçok kişi bunu zaten kullanmıştır”

“Burada kaybedebileceğimiz çok fazla paramız var” dedi.