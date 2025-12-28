Apple’ın ilk nesil AirPods için renkli bir tasarım üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Paylaşılan yeni prototip görselleri, şirketin beyazdan farklı renk seçeneklerini ciddi şekilde test ettiğini gösteriyor. Ancak bu fikir hiçbir zaman son kullanıcıya ulaşmadı. Sızdırılan görüntüler, Apple prototipleriyle bilinen koleksiyoner Kosutami tarafından paylaşıldı. Apple zamanında renkli AirPods tasarlamış!

Efsane iPhone 5c renkleri AirPods modellerine taşınacaktı

Görsellere göre Apple, iPhone 7 ile 2016 yılında hayatımıza giren ilk nesil AirPods modelinin şarj kutusunu pembe ve sarı gibi dikkat çekici renklerde test etti. Şarj kutusunun dış yüzeyi renkliyken, iç kısmın ve kulaklıkların beyaz bırakıldığı görülüyor.

Christmas post 🎄 Abandoned iPhone 5c colored AirPods 1st gen prototype. #appleinternal pic.twitter.com/Y2wzZTxgLC — Kosutami (@Kosutami_Ito) December 24, 2025

Bu renkler, Apple’ın bir dönem büyük ses getiren iPhone 5c serisindeki mavi, yeşil, pembe, sarı ve beyaz renk paletini doğrudan çağrıştırıyor. Buna rağmen Apple, AirPods tarafında hiçbir zaman bu renkleri resmi olarak sunmadı.

AirPods için beş farklı renk planlanmış

Kosutami’nin daha önce paylaştığı bilgilere göre Apple, yalnızca iki değil, toplamda beş farklı renk seçeneği üzerinde çalıştı. Bu renklerin, o dönemin iPhone modelleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Hatta 2023 yılında pembe AirPods prototiplerine ait bazı görseller de paylaşılmıştı. Ancak Apple, bu projeyi ileri taşıma kararı almadı ve AirPods’u tek renk, yani beyaz olarak konumlandırmayı tercih etti.

Neden hiçbir zaman satışa çıkmadı?

Apple’ın renkli AirPods fikrinden vazgeçmesinin kesin nedeni bilinmiyor. Ancak şirketin AirPods’u uzun yıllar boyunca ikonik beyaz tasarımıyla markalaştırmak istemesi, bu kararın arkasındaki en güçlü ihtimallerden biri olarak görülüyor.

Buna rağmen kullanıcıların yıllardır farklı renklerde AirPods talep ettiği biliniyor. Apple’ın bu talebe verdiği tek yanıt ise bugüne kadar yalnızca AirPods Max modeli oldu. AirPods Max, Apple’ın kulaklık tarafında sunduğu tek renkli ürün olarak öne çıkıyor.

Apple prototipleri konusunda tanıdık bir isim

Kosutami, daha önce de Apple’a ait birçok ilginç prototipi gün yüzüne çıkarmıştı. Bunlar arasında tamamen siyah Vision Pro parçaları, erken dönem MagSafe şarj diski tasarımları, FineWoven Apple Watch kayışları, çalışır durumdaki AirPower şarj matı ve hiç satışa çıkmamış bazı Apple aksesuarları yer alıyor.

Bu da paylaşılan renkli AirPods prototiplerinin gerçekliğini güçlendiren önemli detaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Apple ileride renkli AirPods çıkarır mı?

Ortaya çıkan bu prototipler, Apple’ın renkli AirPods fikrini en azından bir dönem ciddi şekilde düşündüğünü net biçimde ortaya koyuyor. Bugün hâlâ yalnızca beyaz AirPods modelleri satılıyor olsa da, bu tasarımlar Apple’ın farklı renk seçeneklerine tamamen kapıyı kapatmadığını gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, klasik beyaz AirPods çizgisini bozmalı mı, yoksa renkli modeller markanın kimliğine zarar mı verir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.