Xiaomi, otomotiv tarafındaki iddiasını 2026 itibarıyla ciddi biçimde genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin planladığı yeni modeller, yalnızca ürün gamını büyütmekle kalmayacak; aynı zamanda markanın elektrikli ve hibrit araç vizyonunu da daha net ortaya koyacak. İşte yeni Xiaomi otomobilleri ile ilgili merak edilenler!

Xiaomi, 2026’da 4 yeni otomobil tanıtacak!

Xiaomi, 2026’nın başından itibaren toplam dört yeni modeli piyasaya sürmeyi hedefliyor. Yerel kaynaklara dayanan bilgilere göre bu modeller; güncellenmiş SU7, yedi koltuklu bir EREV SUV, SU7’nin uzatılmış aks mesafeli “executive” versiyonu ve beş koltuklu bir başka EREV SUV olarak sıralanıyor. İlk iki modelin yılın ilk yarısında, diğer ikisinin ise ikinci yarısında tanıtılması planlanıyor.

Şirket cephesinde en çok dikkat çeken modellerden biri, şirket içinde “Kunlun” kod adıyla anılan yedi koltuklu EREV SUV. Ekim ayında CEO Lei Jun ve üst düzey yöneticilerin Xinjiang bölgesinde gerçekleştirdiği testler sırasında kameralara yansıyan kamuflajlı büyük SUV’nin bu modele ait olduğu konuşuluyor. Tek egzoz çıkışı ve iri gövde yapısı, aracın aile odaklı bir konumlandırmaya sahip olacağını işaret ediyor.

Xiaomi Kunlun kod adlı bu SUV’si, Li Auto L9 ve Leapmotor D19 gibi orta-büyük sınıf rakiplerle benzer bir çizgide konumlanacak. 70 kWsa’nin üzerinde batarya kapasitesiyle 400 ila 500 kilometre arasında saf elektrik menzili hedefleniyor. Sistemde yer alan benzinli motorun ise doğrudan tekerleklere güç vermek yerine bataryayı şarj eden bir jeneratör olarak çalışacağı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir: Milyon dolarlık Bugatti Tourbillon kış testlerinde kara saplandı!

Şirketin sedan tarafındaki önemli hamlesi ise SU7 executive versiyonu olacak. Uzatılmış aks mesafesiyle geliştirilen bu modelde özellikle arka koltuk konforuna odaklanıldığı ifade ediliyor. Bu yaklaşım, markanın yalnızca performans değil, üst segment kullanıcı beklentilerine de hitap etmeyi amaçladığını gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi’nin 2026’da aynı anda birden fazla SUV ve sedan modeliyle otomotiv pazarına yüklenmesi, markanın Türkiye’deki algısını sizce nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!