Ülkemizde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Papara sunduğu kampanyalar ile herkesin beğenisini toplamıştı. Seçili platformlardan yapılan alışverişlerde para iadesi yapan Papara bugün ilginç bir açıklama ile karşımıza çıktı. Papara’nın açıklamasına göre kullanılmayan hesaplardan para kesilecek.

20 Kasım 2023 tarihinden itibaren son finansal işleminin veya son uygulamaya girişinin üzerinden 6 ay geçmiş kullanıcılardan aylık ₺9,90 Kullanılmayan hesap ücreti talep edilecek. Aşağıdan resmi açıklamaya ulaşabilirsiniz.

Seni Papara Kullanıcı Sözleşmesinde yaptığımız değişiklikle ilgili bilgilendirmek istiyoruz. 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni sözleşmemiz ile; son finansal işleminin veya son uygulamaya girişinin üzerinden 6 ay geçmiş kullanıcılardan aylık ₺9,90 Kullanılmayan Hesap Ücreti talep edilecek. Süreç nasıl işleyecek? Hesabında bakiye olması durumunda üst üste Papara kullanmadığın 7. ayda hesabından ₺9,90 ücret tahsil edilecek.

Hesabında ₺9,90’dan az bakiye varsa, hesabındaki miktar kadar ücret tahsil edilecek.

Eğer hesabında bakiye yoksa herhangi bir ücret kesintisi olmayacak ve hesap ücreti borç olarak kaydedilmeyecek. Hangi durumlarda kullanılmayan hesap ücreti kesilmez? Hesabın kapalı ve içerisinde bakiyen yoksa herhangi bir ücret hesabından tahsil edilmez. Tekrar hesabını açmak istemen durumunda hesabına herhangi bir borç yazılmaz.

Hesabın açık ve içerisinde bakiyen yoksa herhangi bir ücret hesabından tahsil edilmez.

Hesabını aktif olarak kullanıyorsan (Son 6 ayda en az bir kez hesabına girmiş ya da en az bir finansal işlem yapmışsan) hesabından herhangi bir ücret tahsil edilmez. Merak etme; Kullanılmayan Hesap Ücreti tahsil etmeden bir süre önce, hesabından yapılacak kesinti ile ilgili seni bilgilendireceğiz, bilgilendirme sonrası belirtilen işlemlerden birini yapman durumunda herhangi bir ücret kesilmeyecek. Bu değişiklik 20 Kasım 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar hiçbir ücret ödemeden Çerçeve Sözleşmeden dönebileceğini, aksi halde değişiklikleri kabul etmiş sayılacağını hatırlatırız.