Vatikan’ın enerji ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri ve agrivoltaik teknolojisini kullanma kararı, Hristiyan dünyasının Katolik lideri Papa Francesco tarafından alındı. Agrivoltaik, tarım alanlarına güneş panelleri yerleştirerek hem enerji üretimini hem de tarımsal verimliliği artırmayı hedefleyen bir yöntemdir. Papa’nın bu kararı, Vatikan’ın sürdürülebilirlik ve çevre dostu enerji kullanımına yönelik önemli bir adımını temsil ediyor.

Papa Vatikan’a Agrivoltaik güneş paneli taktırıyor

Papa Francesco, bu kararı alırken hükümet içindeki tartışmalara aldırış etmeyerek doğrudan aksiyon alıyor. Agrivoltaik teknolojisinin tarım sektörü ve biyoçeşitlilik için pek çok faydası bulunuyor. Özellikle arılar ve diğer tozlayıcı böcekler için harika bir yaşam alanı oluşturuyor.

Papa Francesco, iklim değişikliğiyle mücadelede oldukça kararlı bir lider olarak biliniyor. 2015 yılında yayımladığı “Laudato Si” adlı mektubunda, tüm insanlığı yaşam, üretim ve tüketim tarzlarını değiştirerek küresel ısınmayı durdurmaya çağırmıştı. Bu mektupta, fosil yakıtların yaygın kullanımının iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekmişti.

Bu güneş paneli kararını ise “Fratello Sole” adlı yeni mektubuyla duyurdu. Vatikan, bu kararla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne katılımını onayladı ve şimdi Santa Maria di Galeria bölgesinde bir agrivoltaik tesis kurmayı planlıyor. Bu tesis, sadece mevcut radyo istasyonunun enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Vatikan Devleti’nin tüm enerji ihtiyacını da sağlayacak.

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Papa Francesco’nun bu kararı, Vatikan’ın enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, iklim değişikliğiyle mücadelede diğer devletlere de örnek olma potansiyeli taşıyor. Bu adım, çevre dostu enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında uluslararası bir mesaj niteliğinde.