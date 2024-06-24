Bu yılın Ocak ayında Xbox ve PC platformlarında erken erişimle piyasaya sürülen Palworld oyunu, oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Oyunun zirve döneminde, Steam’de 2 milyondan fazla eş zamanlı oyuncuya ulaşarak Counter-Strike 2, Lost Ark, Dota 2, Cyberpunk 2077 ve Elden Ring gibi dev yapımları geride bıraktı. Ancak, zamanla oyuncu sayıları azaldı ve bu yazının yazıldığı an itibarıyla Steam’de hala 24.000’den fazla oyuncu oyunu aktif olarak oynamaya devam ediyor. Şimdi de Palworld PS5 platformuna geliyor.

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Pocketpair’in CEO’su, oyunun Xbox ve PC’deki başarısının ardından oyunu diğer platformlara da getirme niyetinde olduğunu belirtti ve hatta şirketin satın alınmaya açık olabileceğini bile öne sürdü. Bu açıklamalardan üç ay sonra, ‘Pokemon with Guns’ hala PC ve Xbox’a özel olarak kalmaya devam ediyor, ancak bu durumun yakında değişebileceği sinyalleri veriliyor.

Palworld PS5 platformuna geliyor!

Pocketpair’in Küresel Topluluk Yöneticisi, X platformunda oyunun adını birkaç renkli kalple birlikte paylaşarak dikkat çekti. Bu paylaşım, oyunun mevcut olduğu platformlara bir gönderme olarak yorumlandı. Aynı gönderide “mavi” bir kalp de yer aldı ve topluluk yöneticisi, “Daha fazla kalp eklemek istiyorum ama hangi rengin uyacağından emin değilim…hmm…nasıl olur…” şeklinde bir mesaj bıraktı.

Bu teaser, birçok kişinin Palworld’ün PlayStation platformuna geleceğine dair bir ipucu olarak yorumlanmasına neden oldu. X platformundaki gönderinin ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.

Bu tweet ve Pocketpair’in CEO’sunun önceki açıklamaları göz önüne alındığında, oyunun PS5 bağlantı noktasının yakında duyurulması muhtemel görünüyor. Bu gelişme, oyunun erişim alanını genişleterek daha fazla oyuncuya ulaşmasını sağlayabilir.

Palworld’ün PlayStation 5 platformuna gelmesi, mevcut oyuncu tabanını genişletebilir ve oyunun popülaritesini yeniden artırabilir. Oyuncular, oyunun yeni platformlara uyarlanmasıyla birlikte çeşitli güncellemeler ve iyileştirmeler bekliyor. Oyun dünyasında bu tür büyük çaplı duyurular, genellikle heyecanla karşılanır ve topluluk tarafından büyük ilgi görür.