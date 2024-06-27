Apple, AirPods ve Beats serisi ürünleri için düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınlıyor. Bu güncellemeler, cihazların performansını artırmak, yeni özellikler eklemek ve güvenlik açıklarını gidermek amacıyla yapılıyor. Ancak, AirPods’ların güncellemeleri genelde otomatik olarak yapılıyor ve kullanıcıya bildirim gönderilmiyor. Peki AirPods güncellemesi nasıl kontrol edilir? AirPods güncellemesi nasıl yapılır? AirPods nasıl güncellenir? İşte AirPods güncelleme adımları.

AirPods Güncellemesi Nasıl Yapılır? AirPods Nasıl Güncellenir? İşte AirPods Güncelleme Adımları

AirPods güncelleme birçok kullanıcının merak ettiği bir işlem. AirPods’lar genelde kullanıcıdan habersiz arkaplanda güncelleniyor ve cihazlara bildirim gitmiyor. Peki AirPods güncellemesi nasıl kontrol edilir? AirPods güncellemesi nasıl yapılır? AirPods nasıl güncellenir?

İşte AirPods güncelleme adımları:

AirPods’unuzu iOS aygıtınıza bağlayın.

Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Genel ‘e dokunun.

‘e dokunun. Hakkında ‘ya dokunun.

‘ya dokunun. AirPods öğesine dokunun.

öğesine dokunun. “Ürün Yazılımı Sürümü“nün yanındaki sayıya bakın.

Eğer AirPods’unuzun yazılım sürümünün güncel olmadığını fark ederseniz, AirPods’u güncellemeye zorlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

Güncelleme işlemi otomatik olarak gerçekleşmezse , AirPods’larınızı şarj kutusuna yerleştirip kutuyu bir güç kaynağına bağlayın. Ardından iOS cihazınızın yakınında bekleyin.

, AirPods’larınızı şarj kutusuna yerleştirip kutuyu bir güç kaynağına bağlayın. Ardından iOS cihazınızın yakınında bekleyin. iOS cihazınızı güçlü bir Wi-Fi ağına bağlayın ve mümkünse şarja takın. Düşük Güç Modu’nun kapalı olduğundan emin olun.

iOS cihazınız ile AirPods’larınızın yakın olduğundan emin olun ve birkaç dakika bekleyin.

Bu adımları izlediğinizde, yazılım güncellemesi genellikle anında gerçekleşecektir. Güncelleme tamamlandıktan sonra, yukarıdaki adımları tekrar takip ederek AirPods yazılım sürümünüzü kontrol edebilirsiniz. Bu adımların ardından, AirPods’larınız en son yazılım güncellemelerini almış olmalıdır. Eğer güncelleme ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, Apple Destek ile iletişime geçebilirsiniz.

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