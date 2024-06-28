Realme, Realme 12+ ve Realme 12 4G modellerini tanıtarak yeniden Realme sayı serisini piyasaya sürdü. Realme 12 4G, yeni başlayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu model, Snapdragon 685 yonga setiyle güçlendirilmiş ve 6 nm teknolojisiyle üretilen 680 tasarımının devamı olarak geliyor.

Realme 12 4G neler sunuyor?

Realme 12 4G, 6,67 inçlik OLED ekranıyla dikkat çekiyor. Ekran, 120Hz yenileme hızına sahip ve 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe kadar destek sunuyor. Ayrıca, ekran 2.000 nit zirve parlaklığına ve güçlendirilmiş cam teknolojisine sahip. Parmağınızı ekranın yanından alt kısmına doğru hareket ettirerek entegre edilen parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Kamera tarafında Realme’nin 12 4G modeli, 50 MP Sony LYT-600 ana sensörle geliyor. Bu sensör, OIS destekli f/1.9 lensle birlikte gelirken, selfie kamerası 16 MP çözünürlüğe sahip. Telefon, özel microSD yuvası, 3,5 mm kulaklık jakı ve çift hoparlör gibi bağlantı özelliklerini korurken, IP54 toz ve su direnci sağlıyor.

Batarya kapasitesi olarak Realme 12 4G, 5.000 mAh’lik bir güç hücresine sahip ve 67W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Bu, telefonun %1’den %50’ye 19 dakikada, %100’e ise 47 dakikada şarj olabileceği anlamına geliyor. Telefon ayrıca 80W şarj cihazıyla birlikte sunuluyor.

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Realme’nin 12 4G modeli, 8/128GB ve 8/256GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Bu yeni model, modern özelliklerle donatılmış uygun fiyatlı bir akıllı telefon deneyimi sunmayı hedefliyor.