Haftaya BİM marketler zincirinde elektrikli bisikletlerden akıllı telefonlara, akıllı televizyonlardan airfryer modellerine ve Stanley yemek termosuna kadar birçok farklı ürün bulmak mümkün olacak. Özellikle 28 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında dikkat çeken bazı ürünler bulunuyor.

BİM 28 Haziran aktüel teknolojik ürünler hangileri?

Bunlardan biri, Ola markasına ait katlanabilir elektrikli bisiklet modeli. EFB4 modeli 45 km menzil, Shimano 7 vites, disk fren ve 20 inç lastik gibi özelliklere sahip. Bu elektrikli bisiklet, BİM 28 Haziran aktüel ürünlerinde 19999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Akıllı telefon kategorisinde ise Samsung Galaxy A04 modeli öne çıkıyor. 6.5 inçlik ekran, MediaTek Helio P35 yonga seti, 4 GB RAM, 64 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5 MP ön kamera, 5000 mAh batarya ve 15 W hızlı şarj özelliklerine sahip bu model, BİM 28 Haziran tarihinde 4999 TL’den alıcı bulacak.

Televizyon kategorisinde ise 55 inçlik Ultra HD ekrana sahip TCL akıllı televizyon modeli yer alıyor. Bu model, 3x HDMI girişi ve 2x 10 W ses çıkışı ile dikkat çekiyor ve BİM 28 Haziran aktüel ürünleri arasında 17999 TL fiyatla satışa sunulacak.

Casper VIA X30 akıllı telefon modeli de listede yer alıyor. 6.5 inçlik Full HD+ ekran, Helio G99 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera, 4600 mAh batarya ve 30 W hızlı şarj özelliklerine sahip bu model, BİM 28 Haziran tarihinde 7499 TL’den satışa çıkacak.

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BİM 28 Haziran aktüel ürünleri arasında teknolojik ürünlerin yanı sıra çeşitli diğer kategorilerde de cazip fırsatlar bulmak mümkün olacak. Bu fırsatları kaçırmamak için 28 Haziran’da BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.