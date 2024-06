Sony, PlayStation Plus hizmetiyle yüzlerce oyunu aylık olarak sunuyor. Ülkemizde en ucuz paketi 305 TL’den başlayan PlayStation’ın Plus hizmeti, kısa süreliğine ücretsiz olacak. Sony’nin açıklamasına göre önümüzdeki hafta sonu PlayStation Plus hizmetine ücret ödemeden erişebileceksiniz.

İçindekiler Playstation Plus hafta sonu ücretsiz oluyor

Sony Interactive Entertainment, PlayStation oyuncuları için ücretsiz bir etkinlik düzenlemeyi planladığını duyurdu. 22-23 Haziran tarihleri arasında PlayStation Plus oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Bu etkinlik kapsamında PS5 ve PS4 sahibi tüm kullanıcılar PlayStation’ın Plus hizmetindeki ücretsiz oyunlara erişebilecek.

Oyuncuların promosyona katılmak için bir PlayStation Network hesabına sahip olmaları yeterli. Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare ve Apex Legends gibi popüler oyunların online sunucularına PSN hesabı aracılığıyla hafta sonu boyunca erişim sağlanabilecek.

Ücretsiz çok oyunculu erişim fırsatı, PS4 ve PS5 kullanıcılarının online oyunları deneyimlemesini amaçlıyor. Sony, bu sayede bazı oyuncuların PlayStation’ın Plus hizmetine katılabileceğine veya oyunları satın alabileceğine inanıyor. Fırsatın 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini tekrar hatırlatalım.

Öte yandan, PlayStation’ın Plus hizmeti Haziran’da önemli oyunlar kaybetti. PS4 ve PS5 oyunlarının bulunduğu katalogdan ayrılacak oyunlar arasında GTA 5 de bulunuyor. Abonelerin bu oyunları oynamak için 18 Haziran’a kadar süreleri var.

Mayıs ayında Sony, Horizon Zero Dawn Complete Edition ve yedi Final Fantasy oyunu da dahil olmak üzere PlayStation Plus kataloğundan 25’ten fazla oyunu kaldırmıştı.