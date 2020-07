Oyunların 3’te 1’i koronavirüs nedeniyle ertelendi!

PlayStation özel oyunu Spider-Man: Miles Morales, daha yüksek kare hızlarını tercih edenler için isteğe bağlı olarak performans modunda 4K/60 FPS olarak oynanabilecek. Ayrıca geliştirici Insomniac Games’in açıklamalarına göre, PS5 bu görüntü kalitesi seçeneği için kesinlikle uygun bir cihaz.

Bahsi geçen performans modları, PS4 Pro ve Xbox One X gibi gelişmiş konsollar üzerinde yaygın bir özellik haline gelmişti. Ancak teknoloji, kare hızlarını artırmak amacıyla çözünürlüğü 1080p dolaylarına düşürüyordu. Örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Ghost of Tsushima performans modunda 30 FPS kilidine sahip. Bir diğer örnek God of War’da ise, performans modu oyunun kare hızını 30 ila 60 FPS değerleri arasında dalgalanmasını sağlıyordu.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL

