Oyunların 3’te 1’i koronavirüs nedeniyle ertelendi!

Koronavirüs, birçok sektör gibi oyun sektörünü de etkiledi. Yapılan ankete göre yapımı devam eden oyunların %33‘ünün çıkış tarihi ertelendi.

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Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nın yaptığı ankette, geliştiricilerin %33‘ü oyunlarının koronavirüs nedeniyle ertelendiğini belirtti. Bu ertelemede en önemli neden firmaların evden çalışma zorunluluğu olarak gösteriliyor. Rapora göre pandemi sürecinde geliştirici firmaların %70‘i çalışmalarına evlerden devam etmek durumunda kaldı. Ayrıca konsolların geliştirici kitleri de gizlilik anlaşmaları gereği evlerde kullanıma müsait olmadığından pandemi süreci oyun geliştiren firmalar için büyük bir sorun oldu. Evden çalışma zorunluluğu, verimliliği azaltırken ve şirketlerin gelirlerini de düşürdü. Bu nedenle birçok şirket evden çalışma esnasında iş saatlerini artırmak durumunda kaldı. Ankete göre çalışanların %12‘si ise evde çalışmaktan memnun olduklarını ve aşı bulunsa dahi tekrar ofis ortamına dönmeyi tercih etmediklerini belirtti.

Koronavirüs, şirketlerin bugününü dizayn etmekle kalmayıp, bundan sonraki yıllarda oluşacak çalışma yöntemlerinin de şekillenmesinde ciddi rol oynayacak gibi gözüküyor.