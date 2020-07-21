İddia: Ubisoft, Assassin’s Creed içinde kadın karakterlerin rollerini azaltmış

Bugün Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre, son yayınlanan Assassin’s Creed yapımları aslında kadın karakterler için çok daha fazla role yer verecekti. Fakat Ubisoft’un geçtiğimiz günlerde şirketten ayrılan kreatif işler direktörü Serge Hascoet, kadın karakterlerin oyun satışlarına zarar vereceğini düşünerek oyun içerisinde bir azaltma uygulanmasını söylemiş.

Normal koşullarda Syndicate oyununda Evie ve Jacob’ın eşit sürelerde ekranda yer alması düşünülmüş ancak sonralarda Evie’nin rollerinin azaltılması ve Jacob’a ağırlık verilmesi uygun görülmüş. Aynı şekilde Origins’te Bayek’in eşi Aya’nın ana karakter olması ve Odyssey’de Kassandra’nın tek ana karakter olması gerektiği düşünülüyormuş. Tüm bu detaylar belirlenmişken, cinsel istismar suçlamaları ve şirket içerisinde yaşanan cinsiyetçi olaylar doğrultusunda şirketten geçtiğimiz günlerde ayrılan Serge Hascoet, erkek karakterlere ağırlık verilmesini emretmiş.

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Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan, Ubisoft içinde ve basında büyük taşlar oynatan cinsel istismar ve cinsiyetçilik skandalları doğrultusunda araştırma yapan Bloomberg, ek detayları da kamuoyuyla paylaştı. Bu detaylara göre, olayların yaşanmasını sağlayan Hascoet, düzenli olarak striptiz kulüplerinde şirket toplantıları yapıyor ve personellerine müstehcen yorumlar yapıyormuş. Detayları netleştikçe çok daha garip bir hal kazanan bu skandallar zinciri Ubisoft’u ve yapımlarını nasıl etkileyecek şimdilik merak konusu.