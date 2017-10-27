Oyun Günü: Assassin’s Creed Origins, Wolfenstein II ve Super Mario Odyssey Çıktı!

2017 yılının en hareketli günü diyebileceğimiz 27 Ekim ile beraber Assassin’s Creed Origins, Wolfenstein II: The New Colossus ve Super Mario Odyssey aynı anda yayına girdi!

2017 yılı oyunlar açısından oldukça dolu geçse de belki de bu yılın en güzel günü bugün olabilir. 27 Ekim tarihi ile beraber yılın belki de en beklenen oyunlarından 3ü aynı anda çıkmış oldu.

PlayStation 4, PC ve Xbox için Assassin’s Creed Origins ve Wolfenstein II: The New Colossus, Nintendo Switch tarafında ise Super Mario Odyssey çıkış yaptı.

Steam’de 209TL’ye Assassin’s Creed, 266TL’ye de Wolfenstein II fiyata sahip olan oyunlar, aynı zamanda Microsoft Store ve PlayStation Store’a da gelmiş oldu. Fakat Türk Telekom Playstore üzerinde biraz daha uygun olan bu yapımlar AC: 198TL, WS: 248TL fiyatla dikkat çekiyor.