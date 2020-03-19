Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) ertelendi!

Korona virüsüne karşılık online eğitim gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi virüsünün şu ana kadarki akıbeti konusunda pek çok ülkeye sıçraması ve pek çok noktada karantina uygulanması söz konusu. Hong Kong, Ocak ayında okullarını kapattı ve Mart ortasına kadar kapalı kalacağını duyurdu. Ap News‘a göre 2,500‘ den fazla vaka ile karşılaşan İtalya, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tüm okulları 10 gün boyunca kapatacağını duyurdu. Ve yaşanan olaylar sonucunda Korona virüsüne karşılık şirketler online eğitim alanında çalışmalarına başladı.

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Korona virüsü online eğitim gelişmelerine sebebiyet verdi

Geçtiğimiz ay, Pekin merkezli online eğitim şirketi olan New Oriental Education & Technology Group, çevrimiçi yayın platformu olan Agora.io ile ortaklık kurdu. İki şirket bir araya gelip bir hafta boyunca 7/24 birlikte çalıştıktan sonra dijital sınıflar için platform oluşturduklarını duyurdular. Agora.io şu anda Çin çevresinde 1 milyon kadar öğrenciyi “online” olarak okullarına geri döndürdüğünü açıkladı.

Agora.io‘nun CRO ve COO’su Reggie Yativ: “Hızlı davranmamız gerektiğini biliyorduk, bu en büyük tetkileyiciydi. Bence her iki taraf da eğitim sisteminin krizden muzdarip olmamasından emin olmakla ilgilendi ve öğrenciler hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirler.” dedi.

Yeni sınıflar, korona virüsü nedeniyle şu anda karantina altında olan öğrencilerin hayatlarına, normal yaşam ve eğitim bölümlerini geri getirebilmeyi amaçlıyor. Reggie Yativ, DT ile bu iş birliğini “Harika” olarak tanımladı ve “Öğrenciler ve öğretmenler, daha önce olduğu gibi birbirleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla tam olarak görüşme fırsatına sahipler. Ayrıca, virüs temizlendikten sonra bile hizmetlerimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Homeschooling 2.0

Uzaktan ve dijital eğitim kesinlikle yeni değil. Khan Academy ve Degreed gibi programlar, on yıldan fazladır yetişkin ve kurumsal eğitimler için popülaritesini arttırmıştır.

Ancak, salgınların ve felaketlerin sürekli oluşması durumunda, dijital ve fizikler sınıflar arasında sürekli geçiş yapan bir nesil olma olasılığı vardır. Bu durumda, eğitim odaklı girişimlere yatırım yapan Reach Capitol‘ün kıdemli ortaklarından James Kim “Burada düşünülmesi gereken iki durum var. Bir: Okul, öğrencilerin ders içeriklerinin tutarlı olduğundan emin olmalı. İki: Çevrenin bir tutarlılığı olduğundan emin olunmalı. Örneğin, öğrencilerin, kendi öğretmenlerinden ve kendi kitaplarından talimat almaları gerekir. O gün çevrimiçi buldukları herhangi bir öğretmenden ve herhangi bir kitaptan değil.” dedi.