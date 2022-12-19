Oyun endüstrisi efsanesi John Carmack, Meta’nın sanal gerçeklik (VR) bölümündeki danışmanlık görevinden ayrıldı. Geçtiğimiz Cuma günü (16) Facebook’ta yaptığı bir paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yönetici mesajında VR pazarının ve metaverse’in potansiyeline inandığını belirtiyor. Bununla birlikte, büyük teknolojinin harika ekiplere ve kaynaklara sahip olduğunu, ancak “sürekli olarak kendi kendimizi sabote ettiğimizi ve çabaları boşa harcadığımızı” belirtiyor.

Carmack, “Bu benim için bir mücadele oldu. En üst düzeyde söz sahibiyim ve işleri yoluna koyabilmem gerekiyor. Ancak belli ki yeterince ikna edici değilim,” diye açıkladı.

Yönetici, Meta’nın VR şirketini 2 milyar dolara satın almasından bir yıl önce, 2013 yılında Oculus’un baş teknik sorumlusu (CTO) olarak göreve başladı. Sonuç olarak, geliştirici Oculus Quest 2 ve Quest Pro cihazlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

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Eleştirilere rağmen Carmack, VR başlıklarının dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini savunuyor. Ayrıca Meta’nın doğru yolda olduğunu, ancak büyük teknoloji şirketi farklı kararlar almış olsaydı işlerin daha hızlı ilerleyebileceğini belirtiyor.

Carmack, “Etkimin olumlu olduğuna inanıyorum, ancak bu hiçbir zaman birincil itici güç olmadı” dedi.

Wolfenstein 3D’den metaverse

Geliştirici id Software’in kurucu ortağı Carmack, Wolfenstein 3D, Quake ve Doom gibi klasik oyunlarda çalıştıktan sonra bir oyun efsanesi haline geldi. Buna ek olarak, programcı sanal gerçekliğin ilk savunucularından biriydi.

Bu nedenle, birçok kişi yöneticinin Meta’nın danışmanı olarak büyük bir ağırlık taşıdığına inanıyordu. Twitter’da, büyük teknolojinin CTO’su Andrew Bosworth, Carmack’ın son yıllardaki katkılarını değerlendirdi.

Bosworth, “Çalışmalarımız ve sektörün geneli üzerinde yarattığınız etkiyi ölçmek mümkün değil. Teknik becerileriniz herkes tarafından biliniyor, ancak ekibimizin en çok hatırlayacağı şey değer yaratmaya olan durmak bilmeyen odağınız. Teşekkürler ve sanal gerçeklikte görüşmek üzere,” diye yazdı.